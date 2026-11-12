Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesi halinde ABD erkek millî takımının başına geçebilecek çarpıcı bir aday olarak Pep Guardiola öne çıktı. Manchester City'nin eski teknik direktörü şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor ve daha önce ülkenin uzun vadeli sportif potansiyeline duyduğu derin hayranlığı dile getirmişti.

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ABD Milli Takımı için sürpriz aday

Manchester United, Carrick'in görevine resmen son verdi. Bu karar, teknik direktörlük koltukları için büyük bir domino etkisi yarattı. ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü Pochettino, Old Trafford'da göreve gelmek için açık ara favori hâline geldi. Bu ani gelişme, ABD Futbol Federasyonu'nu olası halefleri aramaya yöneltti.

The Athletic'e göre Guardiola, ABD Milli Takımı yönetiminin farklı kademelerinde önde gelen adaylardan biri olarak değerlendirildi. 55 yaşındaki teknik adam, Manchester City'deki on yıllık döneminin bu yaz sona ermesinin ardından şu anda kulüpsüz.

İddialı bir Amerikan rüyası

Guardiola'nın göreve getirilmesi Amerikan futbolu için muazzam bir başarı olurdu ancak bu ihtimal şimdilik büyük ölçüde spekülasyondan ibaret. İspanyol teknik adam daha önce hiç milli takım çalıştırmadı ve Lionel Messi ile Erling Haaland gibi dünya çapındaki yıldızlarla çalışmaya alışkın. Bununla birlikte Guardiola, ülkeye duyduğu hayranlığı daha önce dile getirdi. 2024'te yaptığı açıklamada Amerikan futbolunun ilgisini çektiğini söyledi.

Guardiola, "Uzun vadeli bir proje kurmak ve milli takımı bir üst seviyeye taşımak söz konusu olduğunda ABD büyüleyici bir yer. Nüfusu, farklı spor dalları ve bütün bunlar düşünüldüğünde ABD'nin potansiyeli ortada" dedi.

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Guardiola'nın ABD ile kişisel bir bağı da var. 2012'de Barcelona'dan ayrılmasının ardından bir yıl ara vererek New York'ta yaşadı.

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Avrupa'dan gelen rekabeti aşmak

Guardiola, Manchester City'den ayrıldığından bu yana milli takım çalıştırmak için gelen teklifleri reddetti. Bu yılın başlarında kişisel bir ara vermeye öncelik tanıyarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştırma fırsatını geri çevirdi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, Guardiola'ya teklif götürdüklerini La Repubblica'ya doğruladı. Malago, "Pep dürüst davrandı. Ailesiyle ilgili nedenler de dâhil olmak üzere bir süre ara verdi. Ama bir yerde görev alacak olsaydı, bunu bizimle yapardı" dedi.

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Old Trafford'daki domino etkisi bekleniyor

ABD Futbol Federasyonu'nun resmî bir girişimde bulunması, tamamen Pochettino'nun Manchester United'a transferini tamamlamasına bağlı. Premier League kulübü Carrick'in yerine resmen birini atayana kadar ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlük durumu belirsizliğini koruyacak.

Pochettino bu milli maç arasının ardından ayrılırsa milli maç takvimi Guardiola'nın lehine işleyebilir. ABD Milli Takımı bir sonraki resmî maçlarını mart ayına kadar oynamayacak. Bu da İspanyol teknik adamın göreve dönmeden önce planladığı araya birkaç ay daha devam edebileceği anlamına geliyor.

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Şimdilik futbol dünyası, Manchester United'ın Pochettino'yu göreve getirip getirmeyeceğini yakından izleyecek. Bu gerçekleşirse ABD Futbol Federasyonu, tarihin en iddialı teknik direktör arayışlarından birini başlatabilir.