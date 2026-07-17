The Athletic’in Cuma günü yayınladığı bir haberde, Pep Guardiola’nın 2024 yılında İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü görevine ilişkin bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

İngiltere'nin ikinci olduğu (finalde İspanya'ya 2-1 yenildiği) 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından, Gareth Southgate'in görev süresinin dolması nedeniyle İngilizler yeni bir milli takım teknik direktörü aramak zorunda kalmıştı.

Guardiola, FA’nın ilk tercihi idi. Görüşmeler yapıldı ve sözlü bir anlaşmaya varıldı, ancak Guardiola daha sonra Manchester City ile sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

Bu nedenle anlaşma sonuçta gerçekleşmedi. FA çok hızlı hareket ederek Thomas Tuchel ile anlaştı. Zira federasyon, daha önce şampiyonluklar kazanabileceğini kanıtlamış bir teknik direktör istiyordu.

Tuchel, 2024 yılında dört yıllık bir süre için göreve getirildi. 2028 yılının ortasına kadar İngiltere milli takımının teknik direktörlüğünü yürütecek. Guardiola’nın Manchester City’den ayrılmasının ardından artık müsait olmasına rağmen, FA Tuchel’e olan güvenini sürdürüyor.

La Gazzetta dello Sport’a göre Guardiola, İtalya’nın aday listesinin en başında yer alıyor. Ayrıca adı, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğüyle de sık sık anılıyor.