Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın on yıllık hâkimiyetinin ardından yaz aylarında yaşanan büyük değişikliklere rağmen kulübün planlanandan daha hızlı ilerlediğine inanıyor. Maresca, kadrodaki önemli değişikliklere rağmen City’nin Premier Lig’de lider olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Maresca, Manchester City'deki geçiş sürecini sorunsuz yönetiyor

Manchester City, yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde oynadığı sekiz maçın ardından Premier League'de lider durumda. İtalyan teknik adam, Pep Guardiola yönetiminde kupalarla dolu geçen on yılın ardından göreve geldi ve Bernardo Silva, John Stones ve Rodri'nin de aralarında bulunduğu önemli oyuncuların takımdan ayrıldığı süreci yönetti.

City, Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükselip Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçının ikisini kazanarak tüm kulvarlarda yoluna devam ediyor.

Maresca, kulübün yeniden yapılanma sürecinin başlangıçta beklenenden daha hızlı ilerlediğini düşünüyor.

Maresca: City beklenenden önce rekabet ediyor

Cumartesi günü Brighton'a karşı oynanacak maç öncesinde konuşan Maresca, takımın uyum sağlama hızına dikkat çekti. Maresca, “Bence doğru yönde ilerliyoruz” dedi.

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“Son basın toplantısında da söyledim: Bunca yılın ardından teknik direktörü ve birçok oyuncuyu değiştirince yeniden rekabet etmek zaman alır. Şu anda ise rekabet ediyoruz.”

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“Birçok oyuncuyu ve teknik direktörü değiştirdik ama kulüple ilgili iyi olan şey, bütün kulvarlarda rekabet ediyor olmamız. Bu kadar çok değişiklik yaptığınızda bunun zaman aldığını biliyoruz ama şu anda aynı şekilde devam ediyoruz” diye ekledi.

Maresca, Premier League'in öngörülemezliğini benimsiyor

Maresca, İngiltere'nin en üst liginde takımlar arasındaki güç dengesinin istikrarı korumayı sürekli bir zorluk hâline getirdiğini kabul etti.

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Teknik direktör, ligin yükselen seviyesine kanıt olarak Aston Villa, Newcastle ve üçüncü sıradaki Brighton gibi takımları gösterdi.

Maresca, “Her sezon üst sıralarda yer alan bir veya iki sürpriz takım olabilir. Şimdi takımların seviyeleri birbirine o kadar yakın ki herhangi bir takıma karşı puan kaybedebilir veya herhangi bir takımı yenebilirsiniz” dedi.

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City, liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor

Manchester City, cumartesi günü Birleşik Krallık saatiyle 15.00'te Etihad Stadyumu'nda başlayacak maçta formda Brighton'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Maresca'nın takımı, RB Leipzig'e karşı oynayacağı Avrupa maçına odaklanmadan önce üç puanı almak istiyor.

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City, tüm kulvarlarda yakaladığı ivmeyi korumayı hedefleyerek yoluna devam ediyor.