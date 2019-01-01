Pennant: Arteta, takımı Mesut Özil'e göre şekillendirmeli

Arsenal'in eski oyuncularından Pennant, Mikel Arteta döneminde Mesut Özil'in yeniden doğacağına inandığını söyledi.

Jermaine Pennant, Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın takımı Mesut Özil'e göre şekillendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Unai Emery yönetiminde sahada yeterli süre alamayan Mesut Özil hakkında bir süre boyunca takımdan ayrılacağı haberleri çıkmıştı. Ancak Arteta'nın gelişiyle Özil için yeni bir şans daha doğdu.

deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Mesut Özil, 74. dakikada yerini Joe Willock'a bıraktı.

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Arsenal'in eski kanat oyuncusu Jermaine Pennant, Talk Sport'a verdiği demeçte Özil'in takıma ilk geldiği günlerdeki gibi bir performans göstereceğini umduğunu söyledi:

"Takımı Mesut'a göre şekillendirmeliler çünkü o yeniden doğacak. İlk geldiği zamanlarda muhteşem bir oyuncuydu. Asistler yapıyor, goller atıyordu. Herkes onun için çıldırıyordu. Ancak sonra Arsene Wenger ayrıldı ve Emery geldi. Sonrasında Özil için işler ters gitmeye başladı. Şimdi ise yeniden doğabilir ve umarım Arsenal taraftarları, kulübe ilk geldiği zamanlardaki Mesut'u görecekler."

Premier Lig'in 20. haftası Londra derbisine sahne olacak. Arsenal, 29 Aralık Pazar günü saat 17:00'de 'yi ağırlayacak.