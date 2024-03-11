Pendikspor'un hocası İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe orta sahası Mert Hakan'a isyan etti.

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u dün akşam 4-1 kazandığı maça sarı-lacivertli takımın orta sahası Mert Hakan Yandaş damga vurdu.

Hakem Kadir Sağlam'a söylediği sözlerle sosyal medyada viral haline gelen Mert Hakan Yandaş, öte yandan Pendikspor yedek kulübesinin önünde yaptığı gol sevinci ile de gündeme oturdu.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçtan bir gün sonra Fenerbahçe'nin orta sahasını eleştirdi.

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İbrahim Üzülmez ne söyledi?

Fanatik'e konuşan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Mert Hakan Yandaş ile ilgili şunları söyledi:

"Ben de yıllarca büyük takımda oynadım. Buraların atmosferini bilirim. Taraftara böyle şirin gözükülmez. Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim.

"Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır.

"Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim.

"Pendikspor dün gece bu ligde kalacağını oyunuyla da ortaya koyduğu karakterle de göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım."