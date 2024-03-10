Pendikspor, Fenerbahçe karşısında bu sezonki Avrupa rekorunu kırdı

Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı karşılaşma oldukça sert bir 90 dakikaya sahne oldu.

Süper Lig’de Galatasaray ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti veren Fenerbahçe sahasında oynadığı maçta Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken, maçın sertlik seviyesi de dikkat çekti. Teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’i getiren Pendikspor yeni hocasıyla çıktığı ikinci 90 dakikayı 29 faulle tamamlarken, bu sayı bu sezon Avrupa futbolunda bir rekor oldu.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 10 büyük ligini kapsayan 11 ligde bir maçta en fazla faul yapan takım olan Pendikspor, karşılaşmayı iki kırmızı kartla tamamlarken, teknik direktör İbrahim Üzülmez de kulübede kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe zor deplasmanda

Bu sezon ilk defa bir maçta iki kırmızı kart gören Pendikspor ligde gelecek hafta son sırada yer alan İstanbulspor’u konuk edecek.

Pendikspor karşısında 17 faul yapan ve altı oyuncusunun sarı kart gördüğü Fenerbahçe ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkartan Fenerbahçe bu sezon ligdeki ilk ve tek yenilgisini Kadıköy’de oynanan maçta 3-2’lik skorla Trabzonspor’a karşı almış ve bu maçına ardından Süper Lig’de yenilgi yüzü görmemişti.