Penaltılardaki kahramanlıkların ardından Palmeiras ile Estudiantes, 2026 CONMEBOL Libertadores finalinde karşılaşacak

Palmeiras ve Estudiantes de La Plata, yarı finallerdeki dramatik penaltı atışlarının ardından 2026 CONMEBOL Libertadores finaline yükseldi. Kalede kahramanlaşan Carlos Miguel ve Fernando Muslera, 28 Kasım'da Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanacak tarihî karşılaşmanın yolunu açtı.

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Penaltı heyecanı Montevideo yolunu açtı

Güney Amerika futbolunun iki devi Palmeiras ile Estudiantes de La Plata, 28 Kasım'da Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanacak 2026 CONMEBOL Libertadores Finali'nde kıta şampiyonluğu için mücadele edecek. Her iki yarı final eşleşmesi de gerilimli rövanş maçlarının ardından penaltı atışlarıyla sonuçlandı.

Palmeiras, toplamda 2-2 biten eşleşmede 2023 şampiyonu Fluminense'yi penaltılarla 5-3 eledi. Estudiantes ise Maracana'da 10 kişi kalmasına rağmen direncini koruyarak son şampiyon Flamengo'yu penaltılarla 3-2 saf dışı bıraktı.

Dört kez şampiyon olan Estudiantes beşinci, Abel Ferreira yönetimindeki Palmeiras ise dördüncü şampiyonluğunun peşinde.

Muslera, Maracana'daki muhteşem performansıyla Dünya Kupası acısını telafi etti

Estudiantes kalecisi Fernando Muslera, Flamengo karşısında Jorginho, Lucas Paquetá ve Bruno Henrique'nin üst üste kullandığı üç penaltıyı kurtararak olağanüstü bir performans sergiledi. 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Estudiantes'in Baltasar Rodríguez'in kırmızı kart görmesinin ardından 40 dakikadan fazla süre 10 kişi oynadığı golsüz rövanş maçında forma giydi.

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Maracana'daki kahramanlığının ardından konuşan Muslera, zorlu bir Dünya Kupası macerasının ardından yaşadığı duygusal süreci değerlendirdi. Muslera, "Kişisel açıdan futbol size her zaman bir şans daha verir" dedi.

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"Penaltı atışlarında kalecinin katkıda bulunabilme gibi ek bir avantajı var" diyen Muslera, "Hayallerini gerçekleştirmek istemenin, iyi ve pek de iyi olmayan zamanlarda sorumluluk almanın mutluluğu" ifadelerini kullandı.

Ferreira, Palmeiras ile üçüncü Libertadores şampiyonluğunu hedefliyor

Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira, Carlos Miguel'in Fluminense'den Nonato'nun penaltısını kurtarmasıyla yedi sezonda dördüncü Libertadores finaline ulaştı. Portekizli teknik adam, 2021'de kupayı kaldırdığı Estadio Centenario'ya dönüyor.

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Palmeiras'taki altı yıllık görev süresinde 11 şampiyonluk kazanan Ferreira, bireysel dönüm noktalarından çok takımın başarılarına odaklanmayı sürdürüyor.

Ferreira daha önce, "Rekorlar, süre... Beni motive eden bunlar değil. Palmeiras'ın tarihine büyük saygı duyuyorum; hiç kimse Palmeiras'tan büyük değil. Palmeiras'ta olmayı seviyorum" demişti.

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İki dev, Uruguay'da 1968'e uzanan rekabeti yeniden canlandıracak

Montevideo'daki final, Estudiantes'in ilk kıta kupasını kazanmak için Palmeiras'ı Estadio Centenario'da mağlup ettiği 1968 Libertadores Finali'nin tekrarı olmasıyla tarihi bir anlam taşıyor.

2025'te ikinci olan Palmeiras, üst üste ikinci kez finale çıkıyor. Takım, hem LDU Quito'ya karşı çeyrek finalde hem de Fluminense'ye karşı yarı finalde kritik penaltılar kurtaran kaleci Carlos Miguel'e güveniyor.

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Estudiantes ise Uruguay topraklarında elde ettiği 2009 zaferini tekrarlamak amacıyla 17 yıl sonra ilk kez finale dönüyor.