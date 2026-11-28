Faslı forvet Yassir Zabiri, La Liga'daki ilk 14 maçında 12 gole ulaşarak Racing Santander tarihine adını yazdırmayı sürdürüyor.

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İstatistik alanında uzmanlaşmış İspanyol gazeteci Fran Martínez'in paylaştığı verilere göre Zabiri, kulübün formasıyla bu başarıya ulaşan yalnızca üçüncü oyuncu oldu. Bu listede ondan önce 1935-1936 sezonunda Chas ve 1999-2000 sezonunda Salva Ballesta yer alıyordu.

Tarihi gol, Racing Santander'in dün cuma günü La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Levante'yi 3-1 yendiği maçta geldi.

Ev sahibi ekip, ilk yarı sona ermeden Iván Romero'nun golüyle öne geçmişti.

Ancak Racing, devre arasından sonra güçlü bir geri dönüşe imza attı. Pablo García eşitliği sağladı, ardından Zabiri ligdeki 12. golüyle takımını öne taşıdı. García ise bir kez daha sahneye çıkarak üçüncü golü kaydetti ve galibiyeti garantiledi.

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Bu golle Faslı yıldız, La Liga'daki gol sayısını 12'ye çıkardı ve gol krallığı yarışındaki üçüncülüğünü sağlamlaştırdı. Önünde 13 golü bulunan Kylian Mbappé (Real Madrid) ile 15 golle zirvede yer alan Raphinha (Barcelona) bulunuyor. Ancak bu iki oyuncu üçer golünü penaltıdan atarken Zabiri'nin bu yolla attığı bir gol yok.

Zabiri, Racing'e Avrupa'nın büyük liglerinde uzun yıllar tecrübe kazanmış bir forvet olarak gelmedi.

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İspanyol kulübüne 2026 yazında Rennes'ten kiralık olarak katıldı. Aynı yılın şubat ayında Portekiz ekibi Famalicão'dan transfer olduğu Fransız takımında kısa bir dönem geçirmiş, burada düzenli forma şansı bulamamıştı.

23 Şubat 2005'te Marakeş'te doğan Zabiri, futbol eğitimine Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başladı. Ardından Union Touarga'ya geçti ve burada Ocak 2024'te profesyonel kariyerindeki ilk maçlarına çıktı.

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2024 yazında Portekiz ekibi Famalicão'ya transfer olan genç oyuncu, Avrupa'daki rekabette adım adım tecrübe kazandı. 2026'nın başında ise 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle Fransız kulübü Rennes'e imza attı.

Fransa liginde 6 maça çıktıktan sonra, daha fazla süre almak ve yeteneklerini kanıtlamak amacıyla Racing Santander'e kiralandı.

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Şu anki gol patlamasından önce kariyerinin en önemli durağı, 2025'te Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası oldu. Zabiri, Fas'ın şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı ve turnuvanın en önemli forvetlerinden biri olarak öne çıkarken gol krallığını da elde etti.

Bu parlak performans, Fas futbolunun yükselen yetenekleri arasındaki yerini güçlendirdi ve Rennes'e transferinin yolunu açtı.

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Zabiri, Racing'de rakip hatalarını değerlendirme ve savunmacılarla kalecilere baskı yapma konusunda belirgin bir yetenek sergilemesinin yanı sıra ceza sahası içindeki golcü içgüdüsüyle de dikkat çekti.

Faslı forvet, satın alma opsiyonu bulunmayan kiralık anlaşmayla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Racing forması giyecek.

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Mevcut gol ortalamasını sürdürmesi halinde Zabiri, kulübün forvetlerine ait tarihi rekorları zorlayabilecek bir konuma geldi. Bunların başında, 1999-2000 sezonunda La Liga'da 27 gol atan Salva Ballesta'nın rekoru geliyor. Bu, bir Racing oyuncusunun ligde tek sezonda ulaştığı en yüksek gol sayısı.