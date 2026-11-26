Petar Sucic, üst üste ikinci maçında penaltıdan gol atarak Inter'in San Siro'da VfB Stuttgart'ı 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında galibiyetin yolunu açtı. Maçın ardından konuşan Hırvat orta saha oyuncusu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen penaltı uzmanları Hakan Calhanoglu ve Piotr Zielinski'yi överken Inter'in ortalara karşı savunmadaki gelişimine dikkat çekti.

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Sucic, Stuttgart'ın direncini yine penaltıyla kırdı

Hırvat orta saha oyuncusu Petar Sucic, 11 metreden etkili performansını sürdürdü. Çarşamba akşamı kullandığı kritik penaltıyı gole çevirerek Inter'in VfB Stuttgart karşısındaki 2-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin yolunu açtı. Birkaç gün önce Bergamo'da da penaltıdan gol atan Sucic, San Siro'da orta sahanın temposunu belirledi. Ardından Lautaro Martinez'in kaydettiği ikinci gol, Inter'in Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini perçinledi.

"Üst üste iki maçta penaltıdan gol atmayı başardım. Takımın galibiyetine katkıda bulunduğum için mutluyum," dedi Sucic maç sonrası röportajlarında. "Grubun zihniyeti çok güçlü ve her zaman birbirine kenetlenmiş durumda. Sezon uzun; sorunlar ve sakatlıklar yaşayabiliriz."

Calhanoglu ve Zielinski'nin penaltı tavsiyeleri hakkında konuştu

Normalde penaltıları kullanan Hakan Calhanoglu ve Piotr Zielinski sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Sucic bir kez daha soğukkanlılıkla topun başına geçti. İki oyuncunun kendisine penaltılar konusunda tavsiye verip vermediği sorulduğunda, onların kalitesini överken kendine duyduğu güveni de vurguladı.

"Calhanoglu ve Zielinski bana penaltılar konusunda tavsiye verdi mi? Onlar dünyanın en iyileri arasında. Kendime çok güveniyorum ve iki maçta iki gol attığım için mutluyum," diye açıkladı Sucic.

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Bergamo'daki orta hatalarından ders çıkardı, orta sahadaki çok yönlülüğünü anlattı

Sucic, Inter'in Bergamo'da rakibin ortaları karşısında son bölümde yaptığı ve kendisine pahalıya mal olan savunma hatalarını düzelttiğini belirtti. Cristian Chivu yönetiminde geriden oyun kurucu rolünde oynamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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"Bergamo'da da birçok iyi şey yaptığımızı ve öne geçtiğimizi düşünüyorum ama sonunda onların ortalarından gol yedik. Stuttgart da bugün bunu denedi fakat bu pozisyonları savunmada çok daha iyiydik," dedi. "Oyun kuruculuk mu? Mutluyum. Orta sahadaki bütün rollerde oynayabileceğimi düşünüyorum, teknik direktör de beni bu şekilde kullandı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım, sadece takıma yardım etmek istiyorum."

İlk sekiz hedefinde maç maç ilerlemek istiyor

Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk sekizde bitirerek doğrudan üst tura yükselmek hedef olmaya devam etse de Sucic, Inter'in yoğun fikstür öncesinde ayaklarını yere basması gerektiğini söyledi.

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"İlk sekiz mi? Hedefimiz bu ama maç maç ilerleyelim ve nerede olduğumuza bakalım," diye ekledi. Inter, sıradaki maçında 9 Aralık Çarşamba günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.