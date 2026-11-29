Arsenal ile Manchester City, pazar günü Emirates Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Ancak maçın ardından en çok tartışılan konu hakem kararları oldu. Jurrien Timber'ın son bölümde attığı beraberlik golünün ardından Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışını City lehine çevirebilecek iki kritik VAR incelemesinin sonucunu bekledi.

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Emirates'te heyecan

Arsenal ile Manchester City arasında büyüyen rekabetin son karşılaşması beklentileri karşıladı. İki tarafın da daha fazlasını alabileceğini düşündüğü mücadele, nefes kesen bir 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Konuk ekibi 34. dakikada Erling Haaland öne geçirdi, ancak Arsenal yalnızca altı dakika sonra Kai Havertz ile karşılık verdi.

Arsenal'ın ısrarlı çabası, Timber'ın 83. dakikada bir duran top organizasyonunda fileleri bulmasıyla sonuç verdi. Bu gol, Mikel Arteta'nın takımı için bir dönüm noktasıydı. Arsenal, 2023-24 sezonunun başından bu yana kornerlerden 51 gol atarak Avrupa'nın beş büyük ligindeki tüm kulüpleri geride bıraktı. Ancak Gianluigi Donnarumma ve City'deki takım arkadaşları, Gabriel Magalhaes'in top arka direğe gönderilirken İtalyan kaleciyi kurallara aykırı biçimde engellediği itirazıyla hakem John Brooks'un etrafını sardı. Kutlamalar kısa süreliğine durdu.

Timber'ın beraberlik golü geçerli sayıldı

VAR, beraberlik golünü ayrıntılı biçimde inceleyerek hem Donnarumma'ya faul yapılıp yapılmadığını hem de Timber'ın topa eliyle temas edip etmediğini araştırdı. Tekrarlar, topun çizgiyi geçmeden önce Timber'ın kalçasına çarptığını gösterdi. City ise topun oyuncunun koluna değdiğini savundu. İncelemenin ardından hakemin Arsenal lehine verdiği gol kararı VAR tarafından kontrol edilerek onaylandı. Hakemler, sahadaki kararı değiştirecek kesin bir ihlal kanıtı bulamadı.

Olayın ardından yayımlanan resmî VAR konuşma dökümü, karar sürecine açıklık getirdi. VAR hakemi şöyle dedi: "John, sahada verilen gol kararını onaylıyoruz, kontrol tamamlandı. Topun Timber'ın sağ eline çarptığına dair kesin bir kanıt yok. Mevcut bütün kamera açılarından kontrol ettik. Kesin bir kanıt yok. Golü onaylıyoruz." Bu açıklamaya rağmen City kulübesinin öfkesi dinmedi. Gabriel'in altıpas içinde yarattığı engellemenin faul için yeterli olduğuna inanıyorlardı. Ancak beraberlik golü geçerli sayıldı ve maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu.

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Son dakikalarda elle oynama tartışması

Manchester City galibiyet golünü ararken 97. dakikada yeni bir tartışma çıktı. Josko Gvardiol'un kafa vuruşunda top, ceza sahası içindeki Arsenal forveti Viktor Gyokeres'in ellerine çarpmış gibi göründü. Maçı kazandıracak bir penaltı elde ettiklerinden emin olan City oyuncuları hemen hakemin etrafını sardı, ancak VAR kararı bir kez daha ev sahibi ekibin lehine oldu.

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Karar, uzmanlar ve yorumcular arasında hemen tartışma yarattı. Birçoğu, Premier Lig şampiyonunun üç puanı alma yönünde açık bir fırsattan mahrum bırakıldığını öne sürdü. Kıdemli muhabir Ben Jacobs, Gvardiol'un kafa vuruşunun Gyokeres'in elleriyle engellenmesinin ardından Manchester City'nin kendisini ciddi biçimde haksızlığa uğramış hissedebileceğini belirtti. City cephesindeki ortak görüş, "berbat bir kararın" kurbanı oldukları yönündeydi. Böylesine önemli bir maçta Arsenal'ın ise "ucuz kurtulduğu" düşünülüyordu.

Şampiyonluk yarışına etkisi

Bu sonuç, Premier Lig şampiyonluk yarışındaki hassas dengeleri korurken VAR kararlarındaki tutarlılık tartışmasını öne çıkardı. Arsenal iki kez geri dönmek için büyük bir direnç gösterse de elle oynama kurallarına ilişkin soru işaretleri maç sonrası değerlendirmelere damga vuracak. Mikel Arteta açısından sonuç, takımının ivmesini korumasını sağladı. Yine de Emirates'teki bu unutulmaz karşılaşmanın son bölümünde çok ince kararlar Arsenal'ın lehine çıktı.

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Enzo Maresca ise deplasmanda ses getirecek bir galibiyete dakikalar kala bunu kaçıran oyuncularını yeniden toparlamak zorunda kalacak. Beraberlik, yoğun fikstürlü yıl sonu dönemi yaklaşırken iki güçlü takım arasındaki farkın küçük kalmasını sağladı.