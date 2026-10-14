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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Penaltı ve ofsayt: Real Madrid, Roma'nın üçüncü golünde iki kez haksızlığa mı uğradı?

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
J. Bellingham
D. Malen
İtalya
İspanya
İngiltere
Hollanda

Tartışmalı bir hakem kararı

Real Madrid ile Roma arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta, İtalyan ekibinin üçüncü golü öncesinde tartışmalı bir hakem kararı yaşandı.

Real Madrid, bugün çarşamba günü İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda Roma'ya konuk oldu; karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynandı.

Maçın 58. dakikasında Hollandalı Donyell Malen, Real Madrid kalecisi Belçikalı Thibaut Courtois ile tam anlamıyla karşı karşıya kaldıktan sonra kendisinin ikinci, İtalyan başkent ekibinin ise üçüncü golünü kaydetti.

Fransız hakem François Letexier golü başlangıçta Malen'in ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal etti; ancak video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra golü geçerli saydı. Bu karar, Madrid ekibi oyuncularının itirazlarına yol açtı.

İtirazlar yalnızca Malen'in ofsayt olduğu gerekçesine dayanmıyordu; Roma'nın üçüncü golü öncesinde Madrid ekibine penaltı verilmemesi de tepkilere neden oldu.

Real Madrid oyuncuları Letexier'e, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın Roma'nın ceza sahası içinde faul edilmesinin ardından penaltıyı hak ettiğini söyledi; ancak Fransız hakem bunu da kabul etmedi.

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