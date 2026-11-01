Real Madrid, Pazar akşamı İspanya La Liga'nın 11. haftasında konuk olduğu Racing'i karşılıksız üç golle mağlup etti.

Defensa Central ağının aktardığına göre, Kylian Mbappé lehine verilen penaltı tartışmaların odağına yerleşti. Fransız oyuncu, maçın başında İvan Martín ile girdiği mücadelenin ardından ceza sahası içinde yere düşmüştü.

Racing Santander oyuncuları bu pozisyona hem maç sırasında hem de maçın bitiminden sonra çokça itiraz etti.

Ancak devre arasında, ikinci yarı başlamadan önce DAZN ağı İvan Martín ile bir röportaj gerçekleştirdi. Mbappé topla ilerlerken kolunu ona koyan orta saha oyuncusu oydu, dolayısıyla penaltıya neden olan oyuncu da kendisiydi.

Yaşananlara dair kendi anlatımını paylaştı ve Fransız oyuncuya temas ettiğini kabul etmesine rağmen, bu pozisyonun penaltıyı hak etmediği görüşünde olduğunu belirtti.

İvan Martín, "Kolumu ona biraz koydum, ama bu tür pozisyonlar penaltı olarak verilmemeli" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakem bize bir temas gördüğünü ve video yardımcı hakem teknolojisinin de bunun varlığını kendisine teyit ettiğini söyledi."

Dolayısıyla temasın gerçekleştiğini ve herkesin bunu kabul etmesine rağmen, bunun penaltı verilmesi için yeterli olmadığında ısrar ediyor.

İvan Martín, koluyla Mbappé'ye çarptığını, kolunu Fransız oyuncunun göğsü hizasına koyduğunu ve onun ilerleyişini sürdürmesine engel olduğunu kabul etti. Ayrıca hakem Munuera'nın kararını bir temasın varlığıyla gerekçelendirdiğini ve video yardımcı hakem teknolojisi odasının da bunu teyit ettiğini belirtti. Görünen o ki tüm taraflar bu temasın gerçekleştiği konusunda hemfikir.

Ancak İvan Martín, bunun ceza sahası içinde bir faul verilmesi için yeterli olmadığı görüşünde. Teknik direktörü José Alberto da bir temas olmasına rağmen, bir itme ya da tutma söz konusu olmadığı için pozisyonun herhangi bir faul içermediğini vurgulamıştı.

İvan Martín'in Mbappé'ye yaptığı ve penaltıya neden olan pozisyondaki sorun, gerçekten bir temasın bulunması ve bunun da meseleyi hakemin takdirine bırakmasıdır. Munuera, temasın Kylian'ı ilerleyişi sırasında engellemeye yeterli olduğunu gördüyse, penaltı verme kararı doğrudur. O temasın oyuncunun hareketine ne ölçüde etki ettiğini ölçmek imkânsız olduğundan, geçerli olan hakemin kararıdır.

Video yardımcı hakem teknolojisi bu durumda müdahale edemez, çünkü hakem pozisyonu bizzat izlemiş ve değerlendirmiştir.

Video yardımcı hakem teknolojisi odası, eğer hiçbir temas gerçekleşmeseydi onun kararını düzeltebilirdi, ancak olan bu değildi. Bu nedenle, Racing Santander'in bu teknolojinin tam da bu tür durumları ele almak için var olduğunu vurgulama çabalarına rağmen, hakem pozisyonu yeniden izlemeye çağrılmadı.