Pelsa’nın Kookoria’nın sözüne yaptığı yorum, gazetecileri kahkahalara boğdu

Uruguay’ın Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, Pazartesi sabahı Cape Verde ile oynanacak maçla ilgili basın toplantısında gazetecileri güldürdü.

Uruguay milli takımı ilk turda Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalırken, Yeşil Burun Adaları milli takımı ise Dünya Kupası şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri olan İspanya ile golsüz berabere kalarak gündeme oturdu.

İspanya milli takımının sol bek oyuncusu ve kısa süre önce Real Madrid'e transfer olan Mark Kokoria, birkaç gün önce "La Roja"nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanması halinde, teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme olarak çizdireceğine söz vermişti.

İngiliz “The Independent” gazetesi, Uruguay teknik direktörünün basın toplantısını aktardı; teknik direktör, oyuncularının da Mark Kokoria’nın izinden gidebileceği yönündeki öneriyi görmezden geldi.

Bielsa, “Bu olmayacak” diyerek kararlı bir tavır sergiledi ve bu sözleri salondaki gazetecileri güldürdü.

Uruguay milli takımı, tarihinde 1930 ve 1950 yıllarında iki kez Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.

Uruguay milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda önümüzdeki Cumartesi sabahı İspanya ile karşılaşacak.