Pellegrini'nin menajerinden açıklama: 10 gün içerisinde Fenerbahçe'yle görüşeceğiz

Şilili teknik direktörün menajeri Jesus Martinez, önümüzdeki 10 gün içinde sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başlanacağını söyledi.

Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren , teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekibin başına geçmesi için düşündüğü isimlerden biri Manuel Pellegrini...

2019 ylının Aralık ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, ATON Chile 'ye yaptığı açıklamada "10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz var. Pellegrini hem 'yi hem Fenerbahçe'yi hem de taraftarları çok sevdi." ifadelerini kullandı.

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Martinez geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "İspanya, İtalya ve Türkiye'den istiyorlar. Fenerbahçe, Pellegrini'yi hemen şu an istiyor ama salgın koşullarında Pellegrini'nin Şili'den ayrılması mümkün değil. Ayrıca Türkiye'de ligin bitmesine sekiz hafta var, bu kadar az maç kalmışken gitmemesi çok normal. Teklif masada, gelecek sezon olabilir; ancak şu an böyle bir ihtimal yok." şeklinde konuşmuştu.