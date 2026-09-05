Real Betis'in Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini, takımının Real Madrid karşısındaki galibiyeti eldeki gol fırsatlarını değerlendirerek elde ettiğini vurgularken, hakemin maç sonucu üzerinde hiçbir etkisinin olmadığının altını çizdi.

Betis'in teknik direktörü, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun, takımının yalnızca beraberlik için oynadığı veya hakemin maçta belirleyici olduğu yönündeki iddialarını reddederek, Betis'in daha ilk dakikadan itibaren galibiyet hedefiyle maça çıktığını belirtti.

İspanyol "As" gazetesine göre, Pellegrini maçın özetiyle ilgili şunları söyledi: "Takım, büyük bir rakip karşısında daha ilk dakikadan itibaren galibiyet için sahaya çıktı ve elbette bu zor bir işti. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk, onlar duran toplarla tehlike yarattı ancak Alvaro Valles kurtardı, ama golü atan biz olduk. Belki beraberlik adil bir sonuç olabilirdi, fakat elimize geçen fırsatı biz değerlendirdik, onlar ise değerlendiremedi."

Betis'in teknik direktörü, zorlu bir haftayla başa çıkma konusunda ise şunları açıkladı: "Oyunculara son yedi yıldır tekrarladığım aynı mesajı verdim. Futbol size zaferlerin tadını çıkarmak ve yenilgilerin acısını yaşamak için sadece 24 saat verir. Levante karşısında ne yaşandığını anlamalı, iyi bir öz eleştiri yapmalı ve 24 saat sonra yaptığımız işe ikna olmalıyız."

Pellegrini, takımın dengesini yeniden bulması hakkında da şunları söyledi: "Bir tepki vereceğimizden emindim, çünkü bunu yedi yıldır görüyorum. Zaferlerle şımarmıyor, yenilgiler yüzünden de kendimizi hırpalamıyoruz. Tökezlemelere rağmen hırs her zaman aynı kalıyor ve üst üste iki kez tökezlememiz zor."

Betis'in teknik direktörü, maç içindeki değişikliklere de değinerek şunları açıkladı: "Değişiklikleri başarılı kılan şey bireysel performanstır. Sıcaktan dolayı yorgunluk kendini göstermeye başlamıştı ve orta sahaya taze kan katmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, ancak değişiklikleri iyi ya da kötü yapan oyunculardır. Oyuna giren oyuncular da maça son derece keskin bir konsantrasyonla girdi."

Rakip karşısında savunma bölümüyle başa çıkma konusunda Pellegrini şunları ekledi: "Real Madrid hava toplarında büyük güce sahip oyunculara sahip, ama biz de bir duran toptan gol attık."

Pellegrini açıklamalarını hakem performansı hakkında konuşarak tamamladı ve şunları söyledi: "Hakemin herhangi bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum, sonucu etkileyen belirleyici kararların bulunduğunu da düşünmüyorum. Bir fırsatı değerlendirdiğimiz için kazandık, onlar ise bunu yapamadı."



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