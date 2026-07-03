Pelé’ye bir adım kaldı… Ronaldo, Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesine girdi

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, bu yılki Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a gol atarak, turnuvanın en çok gol atan oyuncular listesine girdi.

Ronaldo, bugün Cuma günü sabahın erken saatlerinde oynanan 32'li tur maçında Portekiz milli takımını Luka Modrić'in takım arkadaşlarına karşı 2-1'lik zorlu bir galibiyete taşıdı ve takım, önümüzdeki Pazartesi günü 16'lı turda İspanya ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen yıldızın golü, 68. dakikada kalenin ortasına attığı bir penaltıdan geldi.

Bu, Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki 11. golü oldu; kendisi, turnuvanın 6 farklı edisyonunda gol atan tek oyuncu.

Buna rağmen, son beş turnuvada bu tür 8 maça çıkmış olmasına rağmen, Dünya Kupası eleme turlarında ilk golünü attı.

"Mister Chip" istatistiklerine göre Ronaldo, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde dokuzuncu sırada yer aldı; bu listeyi 19 golle Arjantinli rakibi Lionel Messi başı çekiyor.

Ronaldo, Alman Jürgen Klinsmann ve Macar Sándor Kocsis'in rekoruna ulaştı; 12 golü bulunan merhum Brezilyalı efsane Pelé ile eşitlenmesine ise bir gol kaldı.

İngiltere'nin şu anki yıldızı Harry Kane ise, her ikisi de 13 golle, eski Fransız oyuncu Just Fontaine ile altıncı sırayı paylaşıyor.

2026 Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 golcüsü arasında yer alan 4 oyuncu bulunuyor; dolayısıyla sıralama her an değişebilir. Bu oyuncular şunlardır: 19 golle lider Messi, 18 golle ikinci Kylian Mbappé, 13 golle altıncı sırada yer alan Kane, ardından 11 golle dokuzuncu sırada yer alan Ronaldo.