Pelé'nin rekorunu kırmaya çok yaklaştı... Meksikalı oyuncu Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Meksika milli takımının genç oyuncusu Gilberto Mora, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika ile oynanan karşılaşmada forma giyerek Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

ABD ve Kanada ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika milli takımı, dün Perşembe akşamı Azteca Stadyumu'nda oynanan maçta Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Javier Aguirre, maçın başında Mora'yı yedek kulübesinde tutmayı tercih etti, ancak 66. dakikada takım arkadaşı Brian Gutierrez'in yerine onu oyuna dahil etti.

Uzman istatistik ağı "Opta"nın verilerine göre, 17 yaş 240 gün ile bu maça çıkan Mora, Dünya Kupası tarihinde ev sahibi ülkeyi temsil eden en genç oyuncu oldu.

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Fransız "Stats Foot" ağına göre Mora, Dünya Kupası tarihinin en genç altıncı oyuncusu oldu.

Meksikalı oyuncu, İrlandalı Norman Whiteside (17 yıl 41 gün), Kamerunlu Samuel Eto'o (17 yıl 99 gün), Nijeryalı Femi Obabonmi (17 yıl 101 gün), Kamerunlu Samuel Olimbi (17 yıl 185 gün) ve Brezilyalı Pelé (17 yıl 235 gün).