Pele: Cristiano Ronaldo modern sporcunun tanımı

Manchester United ve Real Madrid'in ardından Juventus'ta da harikalar yaratan Ronaldo'ya Pele'den iltifat var.

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Pele, 'ya övgüler yağdırdı.

, 'da üst üste dokuzuncu şampiyonluğunu kazanırken Ronaldo takımı sürükleyen isimdi. Portekizli yıldız bu sezon Juve formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 35 gol attı, 5 asist yaptı.

Pele, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ballon d'Or'u beş kez kazanan 35 yaşındaki yıldızı övdü ve "Cristiano modern sporcunun tanımı. Başarının, her daim kendini yaptığı işe adayan ve o işi seven insanların olacağını herkese gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Brezilyalı efsane, Juve'nin Brezilyalı oyuncuları Douglas Costa, Alex Sandro ve Danilo'ya da tebriklerini gönderdi.