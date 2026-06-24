Peki ya Fas maçı? Koman, Tunus maçı öncesinde Atlas Kaplanları'nı kışkırtıyor

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası eleme turlarında Atlas Aslanları ile karşılaşmaktan kaçınmayı mı tercih ediyor? Bu sorunun cevabı, teknik direktör Ronald Koeman’dan kesin ve net bir şekilde geldi. Koeman, turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaşma hedefinin, güçlü Fas milli takımı da dahil olmak üzere her rakibe karşı hazırlıklı olmayı gerektirdiğini belirtti.

Koeman, Dünya Kupası grup aşamasının son turunda Tunus milli takımıyla oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Fas veya diğer olası rakiplerle karşılaşmaktan kaçınmayı tercih edip etmediği yönündeki doğrudan bir soruya yanıt olarak, “Benim için fark etmez” dedi.

Deneyimli Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bu turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşmak istiyoruz. Kim olursa olsun tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz ve kimseden korkmuyoruz, çünkü güçlü bir takım olduğumuza inanıyoruz.”

Koman sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuyla başa çıkmanın en iyi yolunun, her maça ayrı ayrı odaklanmak ve karşılaştığımız her rakibi yenmeye hazırlanmak olduğunu düşünüyoruz.”

Koeman’ın bu açıklaması, Hollanda milli takımının Perşembe günü Kansas City’de Tunus ile oynayacağı, 6. grubun grup aşamasının üçüncü ve son turundaki kritik maç öncesinde geldi.

Hollanda Milli Takımı, Japonya ile 2-2 biten heyecan verici bir beraberliğin ardından İsveç’i 5-1’lik skorla mağlup ederek, 4 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor.

Hollanda, Japonya ile (gollere göre birinci) puanları paylaşıyor; İsveç ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Tunus iki ağır mağlubiyetin ardından turnuvadan resmen elendi.

Fas, bir önceki turnuvadaki tarihi performansının ardından ve Atlas Aslanları’nın şu anda sahip olduğu deneyim ile gençliğin karışımı sayesinde, bu Dünya Kupası’nda özellikle dikkate alınması gereken takımlar arasında yer alıyor. Bu durum, Hollanda ile olası bir 16’lı tur karşılaşmasını, futbolseverlerin heyecanla beklediği heyecan verici bir futbol olayı haline getiriyor.

Bu kendinden emin ruhla Koeman, hem oyuncularına hem de rakiplerine net bir mesaj vermek istiyor: Rakibin kim olduğu fark etmeksizin Hollanda bu mücadeleye hazır.