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Argentine forward Lionel Messi (L) and AAFP
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Peki ya Cristiano? Messi, Tevez'in veda maçına katılma konusundaki kararını açıkladı

C. Tevez
L. Messi
C. Ronaldo
Arjantin
Boca Juniors
Arjantin
Portekiz

Efsanelerden oluşan korkutucu bir liste olayı alevlendiriyor

Arjantinli yıldız Carlos Tevez'in veda maçı artık sıradan bir emeklilik karşılaşması olmaktan çıktı; daha önce hiç yaşanmamış bir anı barındırabilecek tarihi bir futbol etkinliğine dönüştü.

Tevez, Lionel Messi'nin katılacağını doğruladıktan ve Cristiano Ronaldo sürprizi resmen açıklanmadan önce, Arjantinli "Infobae" sitesi, 20 Aralık Pazar günü La Bombonera Stadı'nda düzenlenecek "El Apache"nin veda töreninin ilk ve göz korkutan konuk listesini ortaya koydu.

"Top toplayıcısından efsaneye" başlığını taşıyan bu etkinlik sadece bir maç olmayacak; Tevez'in bizzat seçtiği La Mona Jiménez ve Pablo Lescano gibi yıldızların katılacağı büyük bir müzik gösterisi de olacak.

Messi en önde: Boca efsaneleri geri dönüyor

Rio Ferdinand'a verdiği bir röportajda Tevez, en yakın arkadaşı Juan Román Riquelme'nin katılımını ve onunla birlikte, 2005'teki ilk çıkışından Tata Martino dönemine kadar Arjantin Milli Takımı'nda yanında oynayan Lionel Messi'nin katılımını bizzat doğruladı.

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Ayrıca 2003 Interkontinental Kupası'nı kazanan Boca Juniors efsanelerinin de geri döneceğini garanti etti. Bu takımı tarihi teknik direktör Carlos Bianchi çalıştıracak. Aralarında Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso ve Diego Cagna yer alıyor; buna ek olarak Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago ve Leandro Paredes gibi beklenen isimler de bulunuyor.

Arjantin'in dostları ve dünya yıldızları

Arjantin Milli Takımı cephesinde ise Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso ve Gabriel Batistuta katılımlarını doğruladı; Higuaín, Mascherano, Di María, Maxi Rodríguez ve Lavezzi gibi diğer büyük isimler de bekleniyor.

Uluslararası düzeyde ise Tevez, efsane ayarında iki kaleciyi garantiledi: Juventus'taki takım arkadaşı İtalyan Gianluigi Buffon ve Manchester United'ın eski kalecisi Hollandalı Edwin van der Sar; buna ek olarak Arturo Vidal ve futbol dünyasındaki en yakın arkadaşlarından biri olan Patrice Evra.

"Tevez'in Dostları" ya da "Dünyanın Geri Kalanı" takımını, Boca efsanelerine karşı İtalyan teknik direktör Roberto Mancini çalıştıracak.

Messi ve Ronaldo ilk kez birlikte mi oynayacak?

Tüm gözler şimdi son isme çevrildi. Tevez bunu açıkça söyledi: "Cristiano'yu bizzat davet edeceğim."

Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sezonunu 14 Aralık'ta tamamlayacak ve Şubat 2026'ya, AFC Şampiyonlar Ligi'ne kadar resmi müsabakalara dönmeyecek; bu da katılımını mümkün kılıyor. Messi ise Inter Miami ile 18 Aralık'ta oynanması planlanan Amerikan Ligi finalini o tarihe kadar tamamlamış olmayı umuyor.

Eğer bu mucize gerçekleşirse, tarihte ilk kez Messi ve Ronaldo'nun aynı takımda oynadığı an olacak. İkili, ülkelerinin milli takımlarıyla yalnızca iki kez karşı karşıya gelmiş, bir kez de 2023 Riyad sezonunda, Paris Saint-Germain'in Ronaldo'nun liderliğindeki Al Nassr ve Al Hilal yıldızlarından oluşan takımı 5-4 yendiği maçta karşılaşmıştı.

Biletlerin yakında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Pirlo, Chiellini, Pogba, Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Ferdinand gibi diğer dünya çapında isimlerin, hatta Juan Martín del Potro ve Formula 1 pilotu Franco Colapinto gibi başka spor dallarından yıldızların da katılımları bekleniyor.

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