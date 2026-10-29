Almanya'nın rekor şampiyonunun spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi, kulübün üyelere yönelik 51 dergisine verdiği röportajda, seçim sürecinin başından itibaren Belçikalı teknik adamın niteliklerinden etkilendiğini, bu nedenle karar vermekte sonunda zorlanmadığını açıkladı.

"Elbette bir aday listesini değerlendirdik. Julian Nagelsmann da adaylardan biriydi, bu sır değil. Onunla çok iyi bir iletişimim vardı ama o DFB'yi seçti. Ralf Rangnick de farklı bir yola yöneldi. O dönemde piyasayı çok ayrıntılı analiz ettik ve Burnley'nin genç teknik direktörü hakkında duyduğumuz her şey olumluydu. Bir noktada, 'Şimdi Vinnie'yi arayayım' dedim" sözleriyle süreci anlatan Eberl, şöyle devam etti.

FCB'nin spordan sorumlu yönetim kurulu üyesine göre, Kompany ile aynı frekansta oldukları kısa sürede anlaşılmıştı. "Madrid'deki Şampiyonlar Ligi yarı finalimizden önce telefonda görüştük. Dört saatin ardından, 'Kusura bakma, saat 18.00 oldu, toplantıya gitmem gerekiyor' demek zorunda kaldım. Telefonu kapattığımda, 'Vay canına, bu iyi hissettiriyor! Gerçekten kendine özgü biri' diye düşündüm." Sportif direktör Christoph Freund'dan da benzer bir geri bildirim gelmişti: "Geri döndüğünde o da ikna olmuştu."

Kompany o dönemde FC Burnley ile sözleşmeliydi. Takımı Premier League'e yükseltmiş, ancak ertesi yıl yeniden küme düşmüştü. Belçikalı teknik adamın göreve getirilmesi bu nedenle de belli bir risk taşıyordu.

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Eberl, "Vincent Kompany'yi ilk tercihim olarak önermiş olsaydım buna nasıl tepki verileceğini bilmiyorum. Küme düşen Burnley'nin teknik direktörü, Thomas Tuchel'in halefi mi olacaktı?" dedi.

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Max Eberl, Vincent Kompany'yi Bayern Münih'e gelmeye nasıl ikna etti?

Ancak Münih kulübü, 40 yaşındaki teknik adamın Säbener Straße'deki görevin üstesinden gelebileceğine inanıyordu. "Duruma bakıp, 'Bunu başaramıyor, uyum sağlayamıyor' diye düşünülebilirdi. Ama biz farklı baktık. Onun net bir futbol felsefesi var. Premier League'de milyarlarca avroluk kadrolarıyla mücadele eden Manchester City ve Liverpool karşısında sekiz oyuncuyla savunmaya çekilip bir puan almayı ummak istemiyordu. Maçları kazanmak istiyordu ve ben bunu olumlu gördüm."

Ayrıca Pep Guardiola da Kompany hakkında yalnızca olumlu şeyler söylemişti. İspanyol teknik adam ile kulübün önde gelen iki ismi Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß arasındaki telefon görüşmesinin ardından karar netleşmişti: "Tamam, yapalım!"

Son olarak Eberl ve Freund, görüşmeleri sonuçlandırmak için Manchester'a uçmuştu. Eberl o görüşmeyi şöyle anlattı: "Gece saat üçte Vinnie, 'Tamam, bunu bir gece düşünüp eşimle konuşmak istiyorum' dedi. Ben de kanepesine uzandım. 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. 'Uli, sen imza atmadan evinden ayrılmamam gerektiğini söyledi' dedim. Bunun üzerine, 'Evet Max, kabul ediyorum. Ama önce eşimle konuşmam gerek' dedi. Sonunda beni kapıya kadar götürüp evden çıkarmayı yine de başardı."

Kompany, 2024 yazından bu yana Bayern Münih'in teknik direktörü. Almanya'nın rekor şampiyonu, Belçikalı teknik adam yönetiminde bugüne kadar iki Almanya şampiyonluğu, iki DFL Süper Kupası ve bir DFB Kupası kazandı.