Movistar ile yaptığı söyleşide, mutlak üst düzey kulüplerin maçlarını ekrandan takip edip etmeyeceği sorulduğunda genç İspanyol, Alman rekortmenini bunun dışında tuttu. Örneğin Real Madrid ya da PSG söz konusu olduğunda çok daha sık ekran başına geçeceğini söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse, Bayern maçlarını gerçekten izlemeyi sevmiyorum. Çünkü kendi liglerinde her zaman çok baskın olacaklarını zaten biliyorum” diyen Yamal, şöyle devam etti: “Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bile maçlarını izlemiyorum, çünkü çok baskınlar. Sonrasındaki PSG maçı harikaydı. Ama grup aşamasında maçlarını izlemeyi sevmiyorum, çünkü rakibi çok fazla domine ediyorlar.”

İlk bakışta eleştiri gibi görünen bu sözler, bir iltifat olarak da değerlendirilebilir. Teknik direktör Vincent Kompany’nin takımı öyle bir üstünlük sergiliyor ki, Yamal açısından izlemeye değmiyor gibi görünüyor. Sonuçta sonucun daha önceden belli olduğu düşünülüyor.

Bayern, cuma günü yerel rakiplerine karşı üstünlüğünün etkileyici bir örneğini sundu. Münih ekibi, şanssız Union Berlin’i 7-0’la ezip geçti. Sahadaki yıldız isim, beş gole doğrudan katkı yapan Michael Olise oldu. Bunun ardından sportif direktör Max Eberl, maçın bitiş düdüğünün ardından onu olası Ballon d'Or kazananları arasına taşıdı.

Harry Kane, Lamine Yamal’ın göndermesine nasıl yanıt verecek?

İki gol atan Harry Kane’e ise zaten büyük şans tanıdı. Yamal ise bu konuda farklı düşünüyor. Ona göre ödül, “dünyanın en iyi futbolcusuna gitmeli” ve “80 gol atmış bir oyuncuya gitmemeli”. Bunu da söz konusu Movistar röportajında söyledi. Bu, geçen sezon 73 gole ulaşan Kane’e yönelik açık bir gönderme olarak yorumlandı.

Eberl bu açıklamalarla ilgili görüşünü ortaya koydu ve soğukkanlı bir şekilde şu yanıtı verdi: “Seçim kampanyası yapılması gerekiyor. En iyileri, seçim kampanyasına ihtiyaç duymayan oyunculardır.” Maçtan sonra aynı konu hakkında konuşan Kane de, Eberl’in sözlerini sade bir yanıtla doğruladı. İngiliz golcü, “Herkes istediği gibi konuşma hakkına sahip. Beni tanıyorsunuz, ben sahadaki performansımın benim yerime konuşmasını tercih ederim” dedi.

Union Berlin bile Yamal’ın sözlerine yanıt verdi. Eisenen, neşeli bir sosyal medya paylaşımında şöyle yazdı: “Barcelona’dan bu 19 yaşındaki afacan çocuğun çenesini kapalı tutması mümkün değil miydi? Kane ve Olise bugün resmen on fire ve Ballon d'Or materyali olduklarını kanıtlıyorlar.”