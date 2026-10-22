“Pek iyi görünmüyor”: Kyle Walker, Manchester City'nin Premier League şampiyonlukları elinden alınırsa “üst üste dört” dövmesini sildirmek zorunda kalabileceğini kabul etti

Kyle Walker, Manchester City'nin kazandığı kupalar elinden alınırsa kulüple elde ettiği tarihi başarıları anmak için yaptırdığı dövmeyi sildirmek üzere ağrılı bir lazer operasyonu geçirmek zorunda kalabileceğini itiraf etti. Etihad Stadyumu'nda kupalarla dolu bir dönem geçiren deneyimli savunmacı, bu başarıların kalıcı bir hatırasını teninde taşıyor.

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City, mali kuralları ihlalden suçlu bulundu

Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'yi Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu buldu. Suçlamalar büyük ölçüde, kulübün usulsüz sponsorluk anlaşmaları yoluyla ticari gelirlerini olduğundan yüksek gösterdiği iddialarına dayanıyor.

City suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve karara resmen itiraz etti. Ancak suçlu bulunduğu kararının geçerli kalması hâlinde kulübü bir dizi ağır sportif yaptırım bekliyor.

Olası cezalar, yüklü bir para cezası ve transfer yasağından kulübün Championship'e düşmesine yol açabilecek ağır puan silme cezalarına kadar uzanıyor. Yetkililer, söz konusu dönemde kazanılan kupaları City'den geriye dönük olarak da alabilir. Bu ihtimal, Walker'ın 2017 ile 2025 arasında kazandığı altı lig şampiyonluğunu da belirsizliğe sürüklüyor.

Herkesin aklındaki konuya değindi

Burnley'nin mevcut savunma oyuncusu, kısa süre önce talkSPORT yayınında City'nin 2021 ile 2024 arasındaki benzeri görülmemiş lig hâkimiyetini kutlayan bacağındaki dövmeden söz etti. “['Üst üste dört' yazısı] dövmem var,” diye doğruladı.

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Etihad ekibinin bu şampiyonlukları elinden alınırsa dövmeyi lazerle sildirmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulan Walker, şöyle yanıt verdi: “Herhâlde o kısmı sildirmem gerekecek! Dövmeyi korumaya çalışacağım ama umarım kazandıklarımız elimizden alınmaz.”

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Eski İngiltere millî futbolcusu, suçlu bulunma kararının eski takım arkadaşları üzerindeki daha geniş etkisinden de söz etti. “Bu, görmezden gelemeyeceğimiz büyük mesele. Muhtemelen röportajlarda ya da başka yerlerde hepimize sorulacak,” diye ekledi. “İyi görünmüyor.”

Tarihî başarılarını savundu

Eski kulübünün üzerindeki belirsizliğe rağmen Walker, eski takım arkadaşlarını kararlılıkla savunuyor. Yöneticiler hukuki mücadelelerle uğraşırken soyunma odasının yalnızca futbola odaklandığını vurguladı.

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Walker sözlerini şöyle sürdürdü: “Suçlu bulunduğu gerçeğini görmezden gelmeyelim ama itiraz süreci devam ediyor. Bir oyuncu olarak söyleyebileceğim tek şey, sahaya çıkıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımız. Oyuncuları hayatımın sonuna kadar savunacağım çünkü o dönemde yaptıklarımızın ve başardıklarımızın inanılmaz olduğunu ve muhtemelen bir daha tekrarlanmayacağını düşünüyorum. Ama dışarıdan bakıldığında iyi görünmüyor ve bunu ele almamız gerekiyor.”

Uzun bir itiraz süreci

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City, mevcut Premier League sezonuna belirsizlik içinde devam edecek. Kapsamlı itiraz süreci tamamlanmadan herhangi bir sportif yaptırım uygulanması düşük bir ihtimal olarak görülse de olası cezaların tam olarak ne zaman ve nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi.

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Walker ise Burnley'deki görevlerine odaklanacak ve City'nin altın çağını kalıcı olarak hatırlatan dövmesinin, sonunda kayıtlardan silinen başarıların acı bir simgesine dönüşmemesini umacak.