Barcelona, LaLiga'nın 13. haftasında alışılmadık bir saatte, 14.00'te (İspanya saatiyle) Villarreal ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

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Konuyu ele alan Sport gazetesi, Barcelona'nın LaLiga yönetiminin 2020'de yaptığı düzenlemelerden bu yana öğleden sonranın erken saatlerinde 7 maça çıktığını aktardı.

Ancak Barcelona'nın bu maçlardaki sonuçları iyimserlik için pek sebep vermiyor. Katalan ekibi, bu zaman diliminde çıktığı 7 maçın yalnızca 3'ünü kazanabildi.

Barcelona, saat 14.00'te oynadığı maçlarda çok sayıda puan kaybetti ve galibiyet oranı yalnızca %42,8'de kaldı.

Bu sezona bakıldığında ise Villarreal maçı, Katalan ekibinin günün ilk maç diliminde ilk kez sahne alacağı karşılaşma olacak.

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Hans Flick'in Katalan ekibinin başına geçmesinden bu yana Barcelona, saat 14.00'te 3 maç oynadı. Geçen sezon oynanan son iki maç, tek farklı zorlu galibiyetlerle sona erdi.

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Bu maçların en sonuncusu Rayo Vallecano karşısında oynandı. Barcelona, Ronald Araujo'nun belirleyici katkısıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İkinci maçın kahramanı ise Deportivo Alaves ağlarına attığı değerli golle Robert Lewandowski oldu.

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Üçüncü maç ise Alman teknik adamın döneminde Barcelona'nın iç sahada yaşadığı nadir tökezlemelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Kulübün kuruluşunun 125. yıl dönümü vesilesiyle oynanan maçta Raphinha'nın golü, Las Palmas karşısında alınan 1-2'lik yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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Xavi Hernandez döneminde Katalan ekibi, 2023-2024 sezonunda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Aynı skoru 2022-2023 sezonunda Katalonya derbisinde Espanyol karşısında da tekrarladı.

Bu, dört maça yayılan olumsuz bir serinin başlangıcıydı. Seri, Ronald Koeman döneminde 2020-2021 sezonunda Cadiz ile alınan 1-1'lik beraberlikle başlamıştı.

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Barcelona'nın öğle saatlerinde oynanan maçlardaki en güzel anılarından biri ise 2020-2021 sezonunda Camp Nou'da Osasuna'yı 4-0 ile ezip geçtiği karşılaşma. Bu maç, Lionel Messi'nin Newell's Old Boys formasıyla Diego Armando Maradona'ya armağan ettiği golü nedeniyle herkesin hafızasındaki yerini hâlâ koruyor.

O maç, bu saatte oynanan 7 maçlık serinin başlangıcı oldu. Ancak Barcelona bundan önce de saat 13.00'te maçlara çıkmıştı. Bu saat, LaLiga yönetiminin amatör futbol maçlarıyla çakışmayı önlemek amacıyla değiştirmeden önce uyguladığı başlama saatiydi.