Takım arkadaşı Alex Baena'ya göre Julian Alvarez'in transfer isteğini kamuoyuna açıklaması, Atletico Madrid soyunma odasında ciddi rahatsızlığa yol açtı. Arjantinli forvet, yazın Barcelona'ya transfer olmak için bastırdı. Bu durum takım içinde gerilime neden olurken Alvarez, Metropolitano'da taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

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Alvarez'in transfer talepleri Atletico'daki takım arkadaşlarını kızdırdı

Alvarez'in Atletico'dan ayrılmak istediğini kamuoyu önünde dile getirmesi takım arkadaşları arasında ciddi huzursuzluğa yol açtı. Arjantinli milli oyuncu, haziran ayında kulüpten transfer olmak istediğini açıkça belirterek ayrılığın tüm taraflar için en iyisi olacağını söyledi.

Çok beğenilen forvetle en yakından ilgilenen kulüp Barcelona oldu. Joan Laporta, Barcelona'nın ilgisini ağustos ayında doğruladı ancak Atletico, yaz boyunca uzayan transfer sürecinde oyuncunun satışına kesinlikle izin vermedi. Gerçekleşmeyen transfer, Alvarez'i İspanya'nın başkentinde zor bir durumda bıraktı. Taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı ve soyunma odasındaki takım arkadaşlarının da tepkisini çekti.

Baena soyunma odasındaki rahatsızlığı anlattı

İspanyol orta saha oyuncusu Baena, takımın transfer sürecine tam olarak nasıl tepki verdiğini anlattı. Pazartesi gecesi Cadena SER'e konuşan Baena, Alvarez'in isteğini kamuoyu önünde dile getirmesinin kulüp içinde gereksiz bir gerginliğe yol açtığını kabul etti.

Baena radyo röportajında, "Bir takım arkadaşınızın ayrılmak istediğini kamuoyu önünde söylemesi biraz tuhaf geliyor," dedi. "Bu, pek hoşumuza gitmedi. Barcelona veya Real Madrid gibi bir kulüp seninle ilgilenirse bir oyuncunun tereddüt yaşamasını anlayabilirim ama sonuçta Atletico'da bizi asıl kızdıran, bunu yapma biçimiydi."

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Metropolitano'da ilişkileri yeniden düzeltmek

Alvarez, yaz aylarındaki tartışmalı açıklamalarının ardından ekim ayında Atletico taraftarlarından özür diledi. Metropolitano tribünlerinden sezon başında yükselen yoğun ıslıklar biraz azalsa da maçlarda tepkiler hâlâ açıkça duyuluyor. Baena, ilk baştaki öfkeye rağmen takımın birlikte yoluna devam etmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı.

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Orta saha oyuncusu, "Ne yapmaya karar verirse versin onu desteklerdik," diye ekledi. "Önemli olan şu anda bizimle olması ve ona mümkün olan tüm sevgiyi göstermemiz."

Simeone yıldız forvetine destek verdi

Diego Simeone de yaşananları geride bırakıp tamamen bu sezona odaklanmak istiyor. Pazar günü düzenlenen basın toplantısında teknik direktör, kulübün forvetin yeniden en iyi formuna kavuşmasını sabırla beklediğini söyledi.

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Simeone gazetecilere, "O harika bir oyuncu ve onu seviyoruz," dedi. Arjantinli teknik direktör, forvetine büyük ölçüde bel bağlayacak.