Arda Güler 2023 yazında 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katıldığında, birçok kişi Türk oyuncuda, Madrid taraftarını yalnızca üç sezon orada oynamasına rağmen büyüleyen Alman Mesut Özil'in izlerini gördü.

Ancak o kısa dönemde, Real Madrid'in şu anki teknik direktörü José Mourinho, onun futbol potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren kişi oldu; işte bu nedenle, Arda Güler'in beyaz takımda bulunmasıyla Portekizli teknik direktör, Mesut Özil'in yeni bir versiyonuna sahip olabilir.

Ortak Türk kökenleri nedeniyle karşılaştırmalar sürekli devam etti, ancak bunun bir diğer nedeni de temelde takım oyununa ve son pası verebilme yeteneğine dayanan futbol tarzlarıydı.

Arda Güler, belirleyici pasa sahip olduğunu zaten kanıtladı, ancak bu ona Real Madrid'in on birinde kalıcı olarak yer kapmasını sağlamadı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, bunun birçok nedeni olduğunu, ancak şüphesiz bunlardan birinin orta sahadaki mevkisi olduğunu belirtti; zira sağ kanat, sağ orta saha, oyun kurucu ve hatta geriden oyun kurucu mevkileri arasında dönüşümlü olarak görev yaptı.

Benzerliklerden bahsedecek olursak, Arda Güler özellikle geçen sezonun başında, tıpkı bir zamanlar Özil ile Cristiano Ronaldo arasında olduğu gibi, Real'in gol makinesi Kylian Mbappé ile büyük bir uyum içinde görüldü.

Bu nedenle José Mourinho, son sezonlarda gelişme göstermiş olsa da beyaz takımın yıldızlarından biri olabilmesi için önünde hâlâ uzun bir yol bulunan Güler'in özelliklerini iyileştirerek bu ilişkiden faydalanmayı önceliklerinden biri hâline getiriyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken elenmesi, Güler'in son derece eksiksiz bir hazırlık dönemi geçirmesine imkân tanıdı ve Mourinho'nun planında yer kazanma fırsatı önüne çıktı; buna karşılık istisnai teknik direktöre de Özil deneyimini yeniden yaratma fırsatı doğdu.



