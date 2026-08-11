AZ ve Peer Koopmeiners resmen yola daha uzun süre birlikte devam ediyor. Kulüp, orta saha oyuncusunun Salı günü sözleşmesini bir yıl uzattığını ve artık 2029 ortasına kadar kulübe bağlı olduğunu doğruladı.

Koopmeiners, 2021'de AZ A takımında ilk kez forma giydi, ancak ağabeyi ve şu an Juventus'ta oynayan Teun'a kıyasla daha yavaş bir gelişim gösterdi ve iki kez kiralandı; Excelsior ve Almere City'ye gönderildi.

Geri dönüşünün ardından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, AZ'de önemli bir isim haline geldi. Geçen sezon, kısmen Jordy Clasie'nin yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle, neredeyse her hafta ilk 11'de maça başladı.

Koopmeiners bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. Kaptan olarak kısa süre önce PSV karşısında alınan farklı galibiyetin (0-4) ardından Johan Cruijff Schaal kupasını havaya kaldırdı. Koopmeiners, 0-2'de yaptığı asist başta olmak üzere önemli bir rol oynadı.

Koopmeiners, yaz aylarının başlarında Club Brugge dahil bazı kulüplerin somut ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı, ancak transfer gerçekleşmedi. Kulüp kanallarına konuşan oyuncu, "Sonuçta AZ'nin seni ne kadar takımda tutmak istediğine dair his ve burada kulüpte gördüğüm tüm değer nedeniyle" dedi. "Ayrıca bu kulüpte sahip olduğum geçmiş de elbette rol oynuyor."

On yedi yıl önce Alkmaar altyapısına katılmıştı. "AZ benim için zaten çok şey ifade ediyor. Hayatımda AZ'de olduğum süre, AZ dışında geçirdiğim süreden daha uzun. Burada büyüdüm, neredeyse burada yetiştirildim. Tecrübemi genç oyuncularla paylaşabiliyorum. Çocuklar da bunu benden bekleyebilir" ifadelerini kullandı Koopmeiners.

Teknik direktör Niels van Duinen ise, "Koopmeiners denince aklıma AZ geliyor" dedi. "Kulübü kalbinde taşıyan ve aynı zamanda bizim için çok güzel bir vitrin olan biri. Peer gerçek bir takım oyuncusu. Asla geri durmaz ve son yıllarda bu takım içinde çok önemli bir oyuncuya dönüştü."