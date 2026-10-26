Pedrol: Mourinho kendisine "hakaret edenlere" yanıt veriyor ve El Clasico'da Flick'e taktiksel bir ders veriyor

İspanyol "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol, Real Madrid'i Camp Nou'da Barcelona karşısında 2-1'lik galibiyete taşımasının ardından Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı. Pedrerol, Portekizli teknik adamın taktiksel tercihleri ve Katalan ekibinin hesaplarını bozmadaki başarısı sayesinde Hansi Flick'e üstünlük sağladığını değerlendirdi.

Pedrerol, pek çok kişinin Mourinho'yu geçmişte kalmış bir teknik direktör olarak gördüğünü ve onunla anlaşmanın bir hata olduğunu düşündüğünü, Barcelona ile karşılaşmaktan çekineceğini sandıklarını belirtti. Ancak Mourinho'nun bu eleştirilere güçlü bir performansla yanıt verdiğini ve büyük maçların yönetiminde bir antrenörlük dersi sunduğunu ifade etti.

Mourinho'nun en dikkat çeken kararları orta sahanın kurulmasında geldi. Portekizli teknik adam, yalnızca fiziksel güce dayanmak yerine Aurelien Tchouameni ve Bellingham'ın yanında Bernardo Silva ile Arda Güler'i tercih etti.

Bu yaklaşım, Pedri ve Rodri'nin beklenen seviyeyi göstermediği bir dönemde, Real Madrid'e topa sahip olma ve oyun kurma konusunda Barcelona ile rekabet edebilecek daha fazla kapasite kazandırdı.

Pedrerol, Mourinho'nun geçen maçlar boyunca fiziksel sağlamlık ile teknik kalite arasında bir denge kurma ihtiyacını fark ettiğine ve bunun Camp Nou'daki takımının performansına yansıdığına dikkat çekti. Bu yöntemin, Barcelona karşısında başarısını kanıtladıktan sonra, Portekizli teknik adam için önümüzdeki karşılaşmalarda temel bir tercih haline gelebileceğini belirtti.

Pedrerol'a göre galibiyetin ardındaki tek etken taktiksel üstünlük değildi; disiplin ve takım çalışması da Real Madrid'in zaferinde önemli bir rol oynadı. Oyuncular savunmada ve hücumda açık bir bağlılık sergiledi ve maç boyunca büyük bir çaba harcadı.

Josep, takımın taraftarlarının beklediği görüntüyü sunduğunu değerlendirdi ve büyük rakiplerle karşılaşmanın cesaret, organizasyon ve mücadele ruhu gerektirdiğini vurguladı. Bunlar, El Clasico'da açıkça ortaya çıkan unsurlardı.