Tottenham Hotspur teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, İngiltere Premier Lig'in beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında bugün cumartesi günü oynanan Aston Villa maçında erken bir darbe aldı.

Maçın 17. dakikasında Tottenham'ın sağ beki İspanyol Pedro Porro, maçı tamamlamasına engel olan bir sakatlık yaşayarak saha zeminine yığıldı.

Tottenham'ın sağlık ekibi Pedro Porro'yu muayene etmek ve durumunu kontrol etmek için hızla müdahale etti; ancak oyuncu oyuna devam edemedi ve Roberto De Zerbi erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

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İtalyan teknik direktör Pedro Porro'yu sahadan çekmeye ve yerine takım arkadaşı Archie Gray'i sürmeye karar verdi. Bu değişiklik 18. dakikada, maçtaki ilk zorunlu değişiklik olarak gerçekleşti.

Pedro Porro'nun sakatlığı sadece Tottenham ve teknik direktörü Roberto De Zerbi için değil, önümüzdeki dönemde İspanya Millî Takımı'yla olan bağlantısı göz önüne alındığında, İspanya Millî Takımı için de sonuçlar doğurabilir.

İspanya Millî Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, takımın 2026-2027 sezonu UEFA Uluslar Ligi yolculuğuna hazırlık kapsamında "La Roja"nın yeni kadrosunu açıklamış ve kadroda Pedro Porro da yer almıştı.

İspanyol bekin yaşadığı sakatlığın niteliği ve önümüzdeki uluslararası müsabakalara yetişip yetişemeyeceği önümüzdeki saatlerde netleşecek; özellikle İspanya Millî Takımı teknik ekibinin oyuncuyla ilgili sağlık raporunu bekleyecek olması nedeniyle.

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Pedro Porro'nun sakatlığı, Tottenham'ın sarsıntılı bir başlangıcın ardından bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini arayışını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Tottenham, müsabakanın ilk iki haftasında Brentford ve Newcastle'a yenildi, ardından Nottingham ve Everton karşısında golsüz berabere kaldı ve ilk galibiyetini aramaya devam ediyor.

Tottenham'ın sıkıntıları lig ile sınırlı kalmadı; takım, Liverpool'a 3-1 mağlup olarak İngiltere Profesyonel Kulüpler Ligi Kupası "Carabao"ya veda etti.