Sporting Lizbon'un genç sağ beki Iván Fresneda, teknik direktör Luis de la Fuente'nin Pedro Porro'nun yokluğunu telafi etmek amacıyla kendisini kadroya dahil etmesinin ardından, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için A Milli İspanya takımına sürpriz bir çağrı aldı.

21 yaşındaki Fresneda'nın çağrısı, Sporting ile Arouca karşısında oynadığı ve 2-2 berabere sonuçlanan maçtan saatler sonra geldi. Fresneda, Luis Suárez'in golüne asist yaparak takımının ikinci golüne katkıda bulunmuştu; ardından Belçikalı savunmacı Zeno Debast'ın kırmızı kart görmesiyle Sporting'in işi zorlaşmıştı.

De la Fuente'nin çağrısı, 28 Eylül 2004'te Madrid'de doğan ve futbol yolculuğuna Cojuorna akademisinde başlayan Fresneda'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Fresneda, aralarında EFM Boadilla, Real Madrid, Leganés ve Valladolid'in de bulunduğu birçok altyapı kulübü ve takımı arasında transfer olmuştu.

İspanyol sağ bek, Valladolid'de bulunduğu dönemde Sporting Lizbon'un dikkatini çekmiş ve Barcelona'nın da ilgisini uyandırdıktan sonra, Portekiz kulübü 2023 yazında 9 milyon euro karşılığında oyuncunun hizmetlerini elde etmişti.

Fresneda, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın hesaplarında yer alıyordu; nitekim teknik direktör David Gordo, kendisini 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında Finlandiya, San Marino ve Romanya karşılaşmaları için kadroya çağırmıştı. Ardından Pedro Porro'nun yokluğunu telafi etmek üzere A Milli Takım'a geçiş yaptı.

Böylece Fresneda, kariyerine yönelik şimdiye kadarki en önemli takdiri temsil eden bir adımla A Milli İspanya takımına ilk çağrısını almış oldu; bu da onu mevcut milli ara döneminde "La Roja" formasıyla sahaya çıkma fırsatıyla karşı karşıya bırakıyor.