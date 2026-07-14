Pedro Porro, İspanya ile Dünya Kupası finaline ulaşmanın sevinciyle coşuyor: 'En büyük hayalim'

İspanya, Salı akşamı Fransa’ya karşı sergilediği üstün performansın ardından Dünya Kupası finaline yükseldi. Pedro Porro, ikinci yarıda maçın son skorunu (0-2) belirleyen golü attı ve doğal olarak sevinçten havalara uçtu.

İspanya maçın büyük bölümünde üstünlük kurdu ve Porro'nun da katkısıyla Fransa'nın süper hücum hattını etkisiz hale getirdi. Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu, Dani Olmo ile yaptığı bir paslaşmanın ardından şık bir vuruşla skoru 0-2'ye getirdi.

"Bu, gerçeğe dönüşen bir rüya," diyor sağ bek. "Bu benim en büyük hayalim. Bugün sergilediğimiz tutumdan dolayı da çok mutluyum."

"Başından sonuna kadar harika bir maç oynadık. Bugün turu geçebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Bunun çok zor olacağını ve anlaştığımız taktiklere harfiyen uymamız gerektiğini biliyorduk. Bu maçtaki performansları için herkesi tebrik etmeliyim," dedi sevinçten uçan Porro.

Porro, Fransa karşısında gösterdiği performansla Maçın Adamı seçildi. Bradley Barcola’yı ve daha sonra Desiré Doué’yi tamamen oyundan düşüren savunma oyuncusu için bu, büyük bir moral oldu.

Porro ve İspanya, Pazar günü Dünya Kupası finalinde Arjantin veya İngiltere ile karşılaşacak. İspanya için bu, 2010 yılındaki turnuvadan sonra ikinci Dünya Kupası finali olacak.