Pedri'nin Olimpiyat kadrosuna seçilmesi Barcelona'yı endişelendirdi

İspanya'nın Euro 2020 kadrosunda yer alan altı oyuncunun Olimpiyat takımına da seçilmesi kulüpleri sıkıntıya sokabilir.

İspanya’nın Tokyo Olimpiyatları için açıkladığı 22 kişilik kadroda Barcelona’nın genç yıldızı Pedri de yer alıyor.

Barcelona, yoğun bir sezon geçiren Pedri’nin Olimpiyat’tan affını istemesi seçeneği üzerinde duruyor. Ancak İspanya yasalarına göre oyuncu Olimpiyat’a katılmak isterse, kulüplerin buna engel olma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle son kararı Pedri verecek.

Olimpiyat takımının teknik patronu Luis de la Fuente, kadroya çağırdığı tüm oyuncuların turnuvaya katılma konusunda istekli olduğunu söyledi.

İspanya’da Cope isimli radyoya konuşan De la Fuente, kulüplerin bu konuda sorun çıkaracağını düşünmüyor.

Pedri 60 maça çıktı

Euro 2020’de yoluna devam eden İspanya’nın finale kadar gitmesi halinde, kadrodaki oyuncular için yorgunluk ciddi bir problem haline gelebilir.

La Liga’daki ilk sezonunu geride bırakan Pedri, Barcelona formasıyla 52, İspanya milli takımıyla ise 8 olmak üzere toplam 60 maça çıktı.

Pedri Olimpiyat takımında da yer alırsa genç oyuncu için sezon 7 Ağustos’a kadar uzayabilir. La Liga’da yeni sezon 13 Ağustos’ta başlayacak. Bu durumda Barcelona’nın Pedri’ye ekstra izin vermesi gerekecek. Ronald Koeman’ın sezonu bu kadar önemli bir oyuncudan yoksun açmak istemeyeceği kesin.

Pazartesi günü Hırvatistan karşısında 18 yıl 215 günlükken sahaya çıkan Pedri, Marcus Rashford’a ait rekoru eline geçirip, Avrupa Şampiyonaları’nda eleme turlarında oynayan en genç oyuncu olmuştu.

Diğer kulüpler de etkilenebilir

Olimpiyat takviminin yarattığı sıkışık fikstürden etkilenen tek takım Barcelona değil. Villarreal’in yetenekli savunmacısı Pau Torres bu sezon 55 maçta forma giydi.

Avrupa Ligi’nde kupaya uzanan Villarreal, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Torres’in sağlıklı kalması Villarreal için büyük önem taşıyor.

Diğer dört oyuncu ve bu sezon oynadıkları maç sayıları ise şöyle:

Dani Olmo (RB Leipzig): 59 maç

Eric Garcia (Barcelona): 22 maç

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 53 maç

Unai Simon (Athletic Bilbao): 54 maç

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