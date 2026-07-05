Pedri: Portekizli yıldız beni şaşırttı… Finalde Messi ile karşılaşmak hayallerimin zirvesi

İspanya Milli Takımı’nın orta saha yıldızı Pedri, Dünya Kupası’nda Andrés Iniesta’nın tarihi golünü tekrarlamayı hayal ettiğini vurguladı; Matador’un son 16 turunda Portekiz ile oynayacağı zorlu maça hazır olduğunu belirtti ve finalde efsane Lionel Messi ile karşılaşmayı dilediğini ifade etti.

Daha önce Yeşil Burun Adaları milli takımının Dünya Kupası’nın sürpriz takımı olacağına dair yaptığı tahminin geniş yankı bulmasıyla ilgili olarak Pedri, İspanyol “AS” gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Evet, bu son derece karmaşık ve dengeli bir Dünya Kupası. Teorik olarak favori gösterilen birçok takım, daha sonra skoru tersine çevirip çeviremeseler de, maçlara mağlubiyetle başlıyor. Bu Dünya Kupası'nda çok yüksek bir seviye var, bu açıkça görülüyor. Yeşil Burun Adaları milli takımını tebrik etmeliyim çünkü muhteşem bir turnuva geçirdiler ve normal 90 dakika içinde hiçbir maçı kaybetmediler.”

Dünya Kupası ile ilgili ilk anıları ve üzerinde ilk kez etki bırakan oyuncu hakkında Pedri şunları söyledi: “En çok hatırladığım şey, kazandığımız Dünya Kupası. O zaman sekiz yaşındaydım ve bazı maçları hatırlıyorum, özellikle de elbette herkesin hatırladığı final maçını. Andrés Iniesta’yı seçiyorum çünkü küçük yaşlardan beri onu takip ediyordum ve ona odaklanıyordum. Üstelik hepimizi mutlu eden golü o attı, bu yüzden Iniesta’yı seçiyorum.”

Eski teknik direktör Luis Enrique’nin kendisini Andrés Iniesta’ya benzetmesi ve benzer bir gol atma olasılığı konusunda Pedri şöyle konuştu: "(Gülümser) Böyle bir gol atmayı hayal ettim, defalarca hayal ettim. Şu anki kadrodaki her oyuncu bu golü atmayı hayal ediyor, ancak varsayılan bir finale ulaşmak için hâlâ önümüzde uzun bir yol var ve ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız, çünkü önümüzdeki karşılaşma zorlu olacak ve sakinliğimizi korumalıyız."

Orta sahada Portekizli Vitinha ile yaşanacak ikili mücadelesi hakkında ise Pedri şunları söyledi: “Vetinha birinci sınıf bir oyuncu, özellikle top kontrolü ve maçın ritmini yönetme konusunda. Onunla karşılaştığımda koşma kapasitesinin büyüklüğüne şaşırdım; hiç durmuyor ve her zaman markajdan kurtulmuş takım arkadaşına pas atıyor. Dediğim gibi, o büyük bir oyuncu ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri.”

Alman teknik direktör Hans Flick’in rolü, Barcelona’ya geldiğinden beri yarattığı etki ve taleplerinin niteliği hakkında Pedri şunları söyledi: "Her şeyden önce, topla sürekli temas halinde olmam için beni oyun kurmanın merkezine yerleştirdi. Doğru, örneğin Luis Enrique de benden sık sık aşağı inip topa dokunmamı ve orada rahat hissetmemi isterdi, ancak Flick sahada merkezi bir oyuncu değil. Her şeyden öte, bize kazanma ve rekabet zihniyetini aşıladı, ve bu, takımı gerçekten değiştirdi ve takımın zihniyetini dönüştürdü; Barcelona’nın zihniyetini değiştirdiği için ona teşekkür etmeliyiz.”

Açıklamalarının sonunda Pedri, efsane Lionel Messi’den ve finalde onunla karşılaşma olasılığından bahsederek şunları söyledi: “Bu rüya harika olurdu, çünkü bu, Dünya Kupası finalinde olduğumuz anlamına gelir ve bu iyi bir işaret olur. Şu anda sergilediği performanstan keyif alıyorum; daha önce her gün onunla antrenman yaparken de keyif almıştım. Şu yaşında yaptıkları çılgınca; bu tür şeyleri ancak onun sahip olduğu kaliteyle yapmak mümkün. Benim için o, tarihin en iyi oyuncusu.”