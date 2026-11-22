Barcelona'nın yıldızı Pedri, Villarreal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından takım arkadaşlarını uyardı ve her hafta mucizelere güvenemeyeceklerini söyledi. Spotify Camp Nou'da üç puanı almalarına rağmen orta saha oyuncusu, Barcelona'nın ilk yedi dakikada iki gol geriye düştüğü kötü başlangıçtan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Pedri, kötü başlangıcın ardından dikkatli olunmasını istedi

Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, Villarreal karşısında nefes kesen bir geri dönüşle alınan 3-2'lik galibiyetin ardından La Liga tarafından maçın en değerli oyuncusu seçildi ancak Kanarya Adaları'ndan gelen futbolcu yalnızca galibiyeti kutlayacak hâlde değildi. Hansi Flick'in takımı maça felaket bir başlangıç yaptı ve ilk yedi dakikada Thierno Barry ile Tani Oluwaseyi'nin gollerini yedi. Barcelona, Kasım 1981'de Real Zaragoza karşısında yaşadığı benzer başlangıçtan bu yana ilk kez bir lig maçının ilk yedi dakikasında iki gol yemiş oldu.

Son düdüğün ardından basına konuşan oyun kurucu, takımının maçın başındaki performansını açık sözlülükle değerlendirdi. Pedri, “Maça çok kötü başladık,” dedi. “Çok erken iki gol yedik. Böyle başlangıçların tekrarlanmaması için çalışmalıyız çünkü Villarreal gibi bir takıma karşı her gün geri dönemezsiniz.”

23 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın ikinci yarıda geriden gelip maçı çevirmesini sağlayan taktik değişikliği de anlattı. “Bugün maça girmekte gerçekten çok zorlandık,” diye açıkladı. “İlk yarıda penaltı gibi fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum ama topu bir türlü içeri sokamadık. İkinci yarıda farklı bir Barcelona vardı.”

De Jong'a savunmadaki rolü için övgü

Barcelona ikinci yarıya hücumda daha istekli çıktı. Gerard Martin, Pedri'nin ortasını kafayla gole çevirerek farkı bire indirdi. Fermin Lopez, 60. dakikada Lamine Yamal'ın yerden verdiği pası ağlara göndererek skoru eşitledi. Pau Navarro ise 67. dakikada Eric Garcia'nın gönderdiği topu kendi kalesine yolladı ve ev sahibi ekip maçta ilk kez öne geçti.

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Hansi Flick'in yaptığı taktik değişikliklerle Frenkie de Jong savunmanın merkezinde görev aldı. Pedri, Hollandalı millî oyuncunun çok yönlülüğünü ve kendine özgü yeteneğini övdü. “Bana göre Frenkie olağanüstü bir oyuncu. Müthiş, üst düzey. Bek olarak da stoper olarak da oynadı. Özellikleri sayesinde kaleci olarak bile oynayabilir,” dedi. “Bazen biraz fazla eleştiriliyor ama yaptıklarına dikkatle bakarsanız üst düzey bir oyuncu olduğunu görürsünüz. Bize çok şey katıyor.”

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Hakem tartışması ve Moleiro ile dostluğu

Maçta hakem kararları da tartışma yarattı. Villarreal'den Santi Comesana, hakem Hernandez Hernandez'in ev sahibi taraftarların baskısından etkilendiğini öne sürdü . Villarreal Teknik Direktörü Inigo Perez ise Barcelona'ya karşı çıktığı altı maçta hâlâ galibiyet alamadı; bu maçların birinde berabere kaldı, diğer beşini kaybetti.

Pedri, “Hakemler, bizim tarafımız da dâhil olmak üzere her yönden baskı görüyor. Zor bir iş yapıyorlar ve günün sonunda aldıkları kararlardan sorumlular,” dedi. “Ama çok iyi arkadaşım olan Moleiro'nun atılması gerektiğini düşünüyorum çünkü sarı kartından sonra çok net iki pozisyon vardı. Yine de hakemliğin kolay olmadığını biliyorum, hakeme yüklenmiyorum. Sonuçta bu kararları hakemler veriyor.”

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Barcelona, La Liga'daki liderliğini pekiştirdi; önünde yoğun bir hafta var

Galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Barcelona, La Liga'nın zirvesindeki yerini korudu ve ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki üç puanlık farkı sürdürdü. Flick'in takımı şimdi Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak. Çarşamba günü Sabah'a konuk olacak Barcelona, pazar günü ise Deportivo ile deplasmanda karşılaşarak lig mücadelesine dönecek.