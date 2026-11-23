Barcelona orta saha oyuncusu Pedri, takım arkadaşı Frenkie de Jong'u eleştirilere karşı savundu. Hollandalı futbolcu, pazar günü Villarreal'e karşı 3-2 kazanılan La Liga maçında stoperde etkili bir performans sergiledi. Spotify Camp Nou'daki ev sahibi ekip, erken gelen iki gollük dezavantajı ikinci yarıda 10 dakika içinde attığı üç golle tersine çevirerek liderliği geri aldı.

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Pedri'den çok yönlü Hollandalı yıldıza destek

Pedri, geçici olarak stoperde oynayan De Jong'un Barcelona'nın Villarreal karşısındaki kötü başlangıcın ardından toparlanmasına yardımcı olmasını övdü. Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi ilk yedi dakika içinde gol attı. Bu, Barcelona'nın Kasım 1981'de Real Zaragoza ile karşılaştığı maçtan bu yana bir lig maçının bu kadar erken bölümünde iki gol yediği ilk karşılaşma oldu. Lamine Yamal, VAR kararıyla 23. dakikada kazanılan penaltıyı auta atsa da Hansi Flick'in ekibi ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş yaptı .

Pedri eleştirilere karşı çıktı

Barcelona'nın devam eden sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon savunmanın merkezinde görev alan De Jong, tercih ettiği mevki orta saha olsa da takıma yardımcı olmaktan memnun olduğunu açıkça belirtti. Galibiyetin ardından konuşan ve geri dönüşte kendisi de etkili bir performans sergileyen Pedri, takım arkadaşının farklı mevkilerde oynayabilmesini övdü ve dışarıdan gelen eleştirileri reddetti.

"Bana göre Frenkie olağanüstü bir oyuncu. Muhteşem, üst düzey bir futbolcu. Her mevkide oynadı. Özellikleri sayesinde kalede bile oynayabilir. Bazen çok fazla eleştiriliyor ama yaptıklarına gerçekten bakarsanız üst düzey bir oyuncu olduğunu görürsünüz. Bize çok şey katıyor" dedi.

Hızlı geri dönüş dramatik galibiyeti getirdi

Barcelona'nın geri dönüşü, ilk yarı bitmeden bir kafa vuruşunu üstten auta gönderen Gerard Martin'in Pedri'nin ortasını bu kez kafayla gole çevirmesiyle başladı. Ardından Fermin Lopez, 60. dakikada Yamal'ın pasıyla beraberliği sağladı. Villarreal savunmacısı Pau Navarro ise 67. dakikada Eric Garcia'nın ortasını kendi ağlarına gönderdi ve daha sonra kaptan Raphinha'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu yenilgiyle Villarreal teknik direktörü Inigo Perez'in Barcelona karşısındaki galibiyet hasreti altı maça çıktı. Perez bu maçlarda bir beraberlik ve beş mağlubiyet aldı.

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Maçın başındaki kötü performanslarına değinen Pedri şunları ekledi: "Maça çok kötü başladık. Çok erken iki gol yedik. Bunun tekrar yaşanmaması için çalışmalıyız. Böyle bir takıma karşı her gün geri dönüş yapamazsınız.

"Bugün maça girmekte zorlandığımız doğru. İlk yarıda penaltı gibi fırsatlar bulduğumuzu düşünüyorum ama top bir türlü kaleye girmedi. İkinci yarıda farklı bir Barcelona izledik."

Lideri Şampiyonlar Ligi sınavı bekliyor

La Liga'nın zirvesinde rakibi Real Madrid'in üç puan önünde bulunan Barcelona, şimdi çarşamba günü Sabah ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklanacak. Savunması kendi sahasında bu kadar kolay aşılınca Flick, takımından ilk düdükten itibaren çok daha dikkatli olmasını isteyecek. Sakatlıklar kadroyu zorlamaya devam ederken De Jong'un farklı mevkilerde oynayabilmesi Avrupa sahnesinde yine hayati önem taşıyabilir.