Barcelonalı yıldız Pedri, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu belirterek, ona sakinliğini korumasına ve futbolun keyfini çıkarmasına yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

Pedri, bugün salı günü düzenlediği basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanması planlanan Paris Saint-Germain maçıyla ilgili şunları söyledi: "Keyifli bir maç olacak ve yarın topa sahip olan takım maçın dengesini kendi lehine çevirebilecek. Bunu başarabileceğimize eminiz. Vitinha farkı yaratan oyunculardan biri ve top onda olduğunda etkisi açıkça görülüyor; ben de en iyi oyunculara karşı oynamayı severim."

Maçın erken bir final olarak değerlendirilmesine ilişkin ise şunları ekledi: "Bu maça güçlü bir rakip karşısında son derece zorlu bir karşılaşma olarak yaklaşıyoruz. Finallere ulaşmadan önce daha katedilecek uzun bir yol var ama elbette kazanmak istiyoruz."

Barcelonalı yıldız, Rodri'nin orta sahadaki etkisi hakkında konuşarak şunları söyledi: "Orta sahayı güvence altına almak ve kontrol etmek konusunda bize çok şey katıyor. Bölgeyi büyük ölçüde kontrol ediyor ve bana öne çıkma özgürlüğü veriyor, çünkü her zaman yerinde olacağını biliyorum. Farkı yaratan bir oyuncu ve takımın seviyesini yükseltti. Kim oynarsa oynasın, herkes iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor."

Barcelona'yı bu hafta Paris maçı ve El Clasico ile bekleyen sınavların niteliği hakkında ise şunları açıkladı: "Barcelona'da istenen, her maçı kazanmaktır. Her zaman en iyi seviyende olmalı ve her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkmalısın."

Beklenen karşılaşmanın gücü ve teknik açıdan önemi hakkında Pedri şunları söyledi: "Biri seni yendiğinde, her zaman rövanşı alma isteği duyarsın. Benim için bu maç, oyun tarzı göz önüne alındığında, oynanabilecek en iyi karşılaşmalardan biri ve bir oyuncunun böyle bir maçtan alabileceği kadar keyif alacağım."

Pedri, Barcelona soyunma odasındaki rolünün gelişimine değinerek şunları söyledi: "Kendimi önemli bir oyuncu ve takımın liderlerinden biri olarak görüyorum. Genç oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum; kulüpte birkaç yıl geçirdim ve Barcelona'nın iç dünyasını bir ölçüde tanıyorum. Onlara ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaları için yardımcı olmaya hazırım."

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Eski Barcelona takım arkadaşı Ferran Torres ile karşılaşmaya dair ise şöyle konuştu: "Umarım yarın en iyi günlerinden birinde olmaz. Sezonun geri kalanında ona başarılar diliyorum ve birbirimizle konuşuyoruz. Ona söyleyecek bir şeyim yok, tek dileğim şansının pek yaver gitmemesi."

İspanyol orta saha oyuncusu, Hansi Flick'in süre dağıtımı konusundaki yaklaşımı ve önceki sezonlara kıyasla kendisine daha fazla dinlenme fırsatı vermesi hakkında şunları açıkladı: "Bunlar teknik direktörün karar vereceği konular ama sezonun uzun olduğu doğru. Seviyeyi her zaman korumak önemli; sonuçta en temel nokta bu, çünkü kupalar sezon sonunda belli olur."

İspanya Milli Takımı ile Barcelona'da oynamak arasındaki farklara ve Rodri'nin varlığına değinen Pedri, teknik direktörlerin tarzlarındaki farka işaret ederek şunları söyledi: "İki takımda teknik direktörlerin fikirleri farklı. Barcelona'da daha direkt oynuyoruz ve baskıya daha fazla güveniyoruz. Ama sahada, ister Barcelona'da ister milli takımda oyna, bir oyuncuyla anlaşman çok fazla değişmiyor."

Pedri sözlerini Lamine Yamal'ı överek tamamladı ve onun yeteneklerine ve potansiyeline olan güvenini vurgulayarak şöyle dedi: "Lamine'yi her zaman elinden gelenin en iyisini ortaya koyma ve parlama konusunda hevesli gördüm. Farkı yaratan bir oyuncu ve kimseye bakmamalı, kendi yolunu çizmeli. Lamine şu anda dünyanın en iyi oyuncusu ve ona sakinliğini korumasına ve futbolun keyfini çıkarmasına yardımcı olmalıyız."



