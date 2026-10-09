Cumartesi akşamı oynanması planlanan Villarreal maçı öncesinde Real Madrid içindeki tartışmaların dozu arttı. Kulüp taraftarlarından bir bölümü, kötü sonuçlara ve başta Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior olmak üzere takımın bazı yıldızlarının davranışlarına, bunun yanı sıra Florentino Pérez yönetimine duydukları öfkeyi ifade etmek amacıyla Santiago Bernabéu'da bir protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Protesto çağrısı, sosyal medya platformlarında "Bernabéu'da ıslıklar: Bernabéu konuşuyor" sloganıyla yayıldı. Taraftarların kraliyet kulübündeki mevcut durumdan duydukları rahatsızlığı göstermek için maçın başlamasından önceki dakikalar belirlendi.

Bu öneri, "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol'un eleştirilerine yol açtı. Pedrerol, ıslıkların erken çalınmasının Real Madrid'in işine yaramayacağını, aksine kraliyet takımının içinde bulunduğu kriz ortamında ezeli rakibi Barcelona'ya moral üstünlüğü kazandıracağını savundu.

Pedrerol şöyle konuştu: "Barcelona taraftarları, oyuncularına karşı ıslık çaldıkları için Real Madrid taraftarlarına çokça teşekkür etmeli." Pedrerol, Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'nın, Bernabéu tribünlerinin Real Madrid oyuncuları üzerinde bir baskı kaynağına dönüşmesi halinde mutlu olacağına inandığını da ifade etti.

İspanyol gazeteci, protestoyu destekleyen taraftarlara ilişkin olarak şu yorumu ekledi: "Bana öyle geliyor ki onlar Barcelona taraftarı." Bu sözlerle, La Liga'daki önemli bir maç öncesinde oyunculara daha fazla baskı yüklenmesine karşı çıktığını ima etti.

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Bununla birlikte Pedrerol, oyuncuların maç boyunca kötü bir performans sergilemesi halinde taraftarların öfkelerini ifade etme hakkını yok saymadı. Pedrerol, maçın son dakikalarına, takımın skoru çevirmek için yeterli çabayı göstermemesine rağmen gelinmesi durumunda ıslık çalınmasının anlaşılır hale geleceğini açıkladı.

Bu gelişmeler, milli ara döneminde yaptığı seyahat nedeniyle Mbappé'ye yönelen eleştirilerin ortasında yaşanıyor. Mbappé, yaşadığı rahatsızlıktan iyileşmeye odaklanmak yerine Ester Expósito ile birlikte Fransa ve İsviçre'de birkaç gün geçirmeyi tercih etmişti.