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imago-sport-1084375859.jpgDeFodi Images
Bart DHanis
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PEC Zwolle’nin ardından bir Eredivisie kulübü daha teknik direktörünün görevine derhâl son verdi

Willem

De Telegraaf adına haber yapan Jeroen Kapteijns'e göre Willem II, John Stegeman'ı görevden aldı. Son haftalardaki kötü sonuçlar, Stegeman'ın görevine mal oldu.

Willem II, VriendenLoterij Eredivisie'de dokuz hafta sonunda henüz maç kazanamadı. Tilburg ekibi, yalnızca iki puanla son sırada yer alıyor.

17. sıradaki ADO Den Haag, geçen hafta sonu PSV'yi sürpriz bir sonuçla 2-1 mağlup etti. Böylece Willem II'nin ADO Den Haag ile arasındaki puan farkı yeniden dörde çıktı.

Kulüp yönetimi bu nedenle müdahale etme kararı alarak Stegeman'ın görevine son verdi. Kulübün yakında kendi internet sitesinden bir açıklama yapması bekleniyor.

Daha önce Heracles Almelo ve Royal Antwerp gibi takımları çalıştıran Stegeman, geçen sezonun başından bu yana Tilburg ekibinin başındaydı. Beklentilerin aksine, takımı play-off'lar aracılığıyla ilk sezonunda Eredivisie'ye yükseltmeyi başardı.

Willem II, gelecek hafta sonu sahasında SC Cambuur ile karşılaşacak. Bu maçın kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıması bekleniyor. Karşılaşmada takımın başında kimin olacağı ise henüz bilinmiyor.

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