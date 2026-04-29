PEC Zwolle, kulübün simgesi ile sözleşmesini uzattı: "Kulüp bana her zaman iyi davrandı"

PEC Zwolle, Ryan Thomas'ın sözleşmesini bir sezon daha uzatmayı başardı. Önümüzdeki yaz büyük olasılıkla Dünya Kupası'nda yer alacak olan Yeni Zelandalı oyuncu, artık 2028 ortasına kadar bu Eredivisie takımında forma giyecek.

Thomas (31), 2013 yılında PEC'e katılmış ve 2014 yılında Ajax'ı 5-1 mağlup ederek KNVB Kupası'nı kazanmıştı. Thomas ayrıca Blauwvingers ile Johan Cruijff Schaal'ı da kazanmıştı.

Thomas, 2018'de PEC'den ayrılıp PSV'ye transfer oldu, ancak sakatlıklar nedeniyle orada uzun süre ilk 11'de yer alamadı. 2022'de Zwolle'ye geri döndü.

Şu ana kadar PEC formasıyla 213 maça çıktı: mevcut kadrodaki en yüksek sayı. "PEC'de kalmak istiyorum, bu bir sır değil," diyor Thomas.

"Kulüp bana her zaman iyi davrandı ve taraftarlar harika. Değerli olabildiğim sürece, bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Her iki taraf için de hisler iyi."

"Bu, elbette uzun vadeli bir işbirliği için en önemli şey. Önümüzdeki iki yıl boyunca da şehrimin kulübü için oynamaya devam edebileceğim için çok mutluyum," diyor Thomas.

Teknik direktör Gerry Hamstra da sözleşme uzatmasından çok memnun. "Ryan, maçı kimseye benzemeyen bir şekilde okuyabiliyor ve maçın her aşamasında ne yapması gerektiğini biliyor."

"Ryan, genç oyuncular ve teknik direktör için de bir örnek ve uzantı olarak takımın önemli bir parçası. Onunla birlikte önce bu sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, ardından Ryan'ı harika bir Dünya Kupası bekliyor ve gelecek sezon da onunla devam etmek istiyoruz," dedi Hamstra.