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Telstar, cumartesi günü sahasında PEC Zwolle'ye 3-1 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Kuzey Hollanda ekibi, sonunda Eredivisie'de orta sıralara yükselen Zwolle temsilcisine karşı koyamadı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada öne geçti. Marvin Peersman'ın buluşturduğu Patrick Brouwer, skoru 1-0 yaptı. Ancak Telstar'ın sevinci uzun sürmedi. Dylan Mbayo, beş dakika sonra sert bir şutla eşitliği sağladı.

Yarım saat dolduğunda Zwolle ekibinin geri dönüşü tamamlandı. Sydney van Hooijdonk'un hazırladığı pozisyonda Mbayo, teknik direktör Alex Pastoor'u sevindiren ikinci golünü attı.

PEC soyunma odasından güçlü döndü. Telstar savunmasının büyük hatasının ardından Ibrahim Cissoko, topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin işi bir anda iyice zorlaşmıştı.

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Telstar, geride olduğu için son 20 dakikada daha fazla baskı kurdu. Ancak Zwolle savunmasında gedik açamadı; zaman da ev sahibi ekibin aleyhine işliyordu.

Velsen-Zuid'deki soğuk akşamda Jeff Hardeveld'in şutu da Telstar'ı yeniden maça ortak edemedi. PEC, son bölümde üstünlüğünü koruyarak çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Takım, 11. sırada yer alıyor.

Telstar içinse 16. sıra acı bir gerçek. Gelecek hafta deplasmanda, De Kuip'te Feyenoord'u 3-2 yenerek herkesi şaşırtan Excelsior ile karşılaşacak.