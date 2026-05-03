PEC Zwolle, Heracles Almelo'ya karşı aldığı zorlu galibiyetle ligde kalmayı kesinleştirdi

PEC Zwolle, Pazar öğleden sonra VriendenLoterij Eredivisie'de ligde kalmayı kesinleştirdi. MAC³PARK Stadyumu'nda Heracles Almelo'yu 1-0 mağlup eden Zwolle ekibi, küme düşmekten kurtuldu.

Maçın daha 5. dakikasında PEC, Thijs Oosting ile öne geçmeyi başardı, ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ancak Heracles oyuncuları, çok geçmeden topun Remko Pasveer'in yerine geçen Timo Jansik'in arkasına gittiğini gördü.

PEC formasıyla 100. maçına çıkan Anselmo García MacNulty'nin uzak mesafeden çektiği şut, talihsiz bir şekilde yön değiştirdi ve Jansik'i tamamen çaresiz bıraktı. Böylece PEC, etkileyici bir performans sergilemese de istediği üstünlüğü elde etti: 1-0.

İlk yarının geri kalanında her iki takım da vasat bir oyun sergiledi. Deplasman takımı birkaç tehlikeli pozisyon yaratmayı başardı, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. Ernest Faber'in takımı ayrıca Djevencio van der Kust'un oyunda kalmasına şükretmeliydi. Sarı kartlı olan savunma oyuncusu iki faul yaptı, ancak hakem Rob Dieperink onu cezalandırmadı. Sol bek, devre arasında oyundan alındı.

PEC, öne geçmesine rağmen rahat bir oyun sergileyemedi ve Odysseus Velanas'ın küçük bir şut fırsatından başka bir şey yapamadı. Yine de devreye önde girdiler.

İkinci yarıda PEC kısa bir süre için vites yükseltti. Maçın yeniden başlamasından beş dakika sonra, ev sahibi takımın iyi bir atağının ardından Koen Kostons topu az farkla dışarı attı. PEC daha direkt oynamaya başladı ve yaklaşık bir saatlik oyun süresinin ardından Sem Scheperman'ın golüyle avantajını daha da artırdı.

Orta saha oyuncusu kısa süre içinde iki sarı kart gördü ve Olivier Aertssen'e yaptığı faulün ardından oyundan atıldı. Maçın 60. dakikasında ve rakibin 10 kişi kalmasıyla PEC, artık bu üstünlüğü elinden kaçırmayacak gibi görünüyordu.

Ancak ilk büyük fırsatı deplasman takımı yakaladı ve PEC maçı domine edemedi. Bryan Limbombe'nin iyi hazırlık çalışmasının ardından Tristan van Gilst'in şutu rakip kaleyi az farkla ıskaladı. PEC uyarılmıştı. Maçın bitimine on beş dakika kala MAC³PARK stadyumundaki taraftarlar yine bir korku yaşadı. Mimeirhel Benita topu ayağının önüne aldı, ancak Tom de Graaff'ın kalesine yakın mesafeden şutunu ıskaladı.

Maçın bitimine on dakika kala PEC, birdenbire maçı kesin olarak bitirmiş gibi göründü, ancak Kaj de Rooij'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kanat oyuncusu kendini ustaca boş bırakmış ve topu uzak köşeye güzelce göndermişti, ancak bu bir işe yaramadı: skor 1-0 olarak kaldı.

84. dakikada Kostons tüm şüpheleri kesin olarak ortadan kaldıracak gibi görünüyordu. De Rooij'un zor bir açıdan attığı güzel bir pası soğukkanlılıkla gole çevirdi, ancak bu gol de VAR'ın müdahalesi üzerine iptal edildi. Zico Buurmeester de büyük bir fırsat yakaladı, ancak o da nişanını tam olarak tutturamadı. Yine de Henry van der Vegt'in takımının galibiyeti artık tehlikeye girmedi.

Heracles'i yenerek PEC Zwolle, küme düşme tehlikesinden kesin olarak kurtuldu. Kalan iki maçla küme düşme hattına olan fark altı puan olarak kaldı. Ancak Telstar ve Volendam son haftada birbirleriyle karşılaşacakları için, ikisi de 37 puana ulaşamayacak.