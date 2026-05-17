Eredivisie - Casino MAC3PARK Stadion

PEC Zwolle - Feyenoord yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda PEC Zwolle - Feyenoord maçı için TV kanalları ve canlı yayın seçeneklerinin bir özetini bulabilirsiniz. Hollanda'da maç, Ziggo üzerinden sunulan ESPN kanalında izlenebilir. Ziggo platformuna kaydolarak maçı doğrudan izleyebilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

PEC Zwolle'nin sakatlık listesi oldukça uzun. S. Shoretire, G. Rahajaan, D. Voute, S. Lagsir, K. de Rooij, A. Garcia MacNulty ve J. Faberski sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen kadro şu şekilde: T. de Graaff, T. Velthuis, O. Aertssen, T. Gooijer, S. Graves, T. Oosting, Z. Buurmeester, N. Fichtinger, G. Reiziger, O. Velanas ve K. Kostons.

Feyenoord da kendi sakatlık sorunlarıyla Zwolle'ye gidiyor. S. van Persie, S. Zand, I. Hwang, A. Ueda, T. Watanabe ve L. Sauer forma giyemeyecek. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen ilk on birde T. Wellenreuther, G. Trauner, M. Deijl, J. Lotomba, G. Smal, L. Valente, O. Targhalline, T. Kraaijeveld, A. Hadj Moussa, J. Bos ve C. Tengstedt yer alıyor. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, bunlar en kısa sürede güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

PEC Zwolle, son beş Eredivisie maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. En son maç, 10 Mayıs'ta Fortuna Sittard'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet, savunmanın zayıflığını ortaya koydu. Bundan önce Zwolle, Heracles'i 1-0 yenmiş olsa da, PSV'ye karşı alınan 6-1'lik ağır mağlubiyet ve Go Ahead Eagles'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet, sorunların ne kadar büyük olduğunu vurguluyor. Beş maçta takım altı gol attı ve on altı gol yedi.

Feyenoord, son beş Eredivisie maçında iki galibiyet ve üç beraberlik elde etti, hiç mağlup olmadı. En son maç, 10 Mayıs'ta AZ ile 1-1 berabere sonuçlandı. 25 Nisan'da FC Groningen'e karşı 3-1'lik galibiyet ve 3 Mayıs'ta Fortuna Sittard deplasmanında 1-2'lik galibiyet, takımın kazanabileceğini gösteriyor, ancak beş maçta üç beraberlik, sezonun yanlış bir döneminde tutarsız bir performans sergilendiğini yansıtıyor.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti; o gün Feyenoord, Eredivisie'de evinde PEC Zwolle'yi 6-1 mağlup etti. Bu sonuç, tutarlı bir gidişatı yansıtıyor: Son beş iç saha karşılaşmasında Feyenoord tüm maçları kazandı ve toplam skor, bu serideki Rotterdam ekibinin üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. PEC Zwolle bu beş maçta tam 18 gol yedi ve sadece iki gol attı.

Sıralama

Mevcut Eredivisie sıralamasında Feyenoord ikinci sırada yer alırken, PEC Zwolle on üçüncü sırada bulunuyor. Sıralamadaki bu fark, bu maçın hikayesini anlatıyor: Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden bir kulüp ile sezonu olabildiğince iyi bir şekilde tamamlamak isteyen bir takım.