PEC Zwolle, Feyenoord’dan yediği ağır yenilgiden bir hafta sonra Groningen’de de ağır darbe aldı

FC Groningen, cuma akşamı PEC Zwolle’yu çok rahat geçti. Euroborg’da Dick Lukkien’in ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı ve böylece altıncı sıraya yükseldi. PEC Zwolle ise artık on altıncı sırada.

PEC Zwolle, geçen hafta sonu Feyenoord’a karşı alınan can yakıcı 0-7’lik yenilginin rövanşını Groningen’de almak için sahaya çıktı, ancak ilk yarıda FC Groningen kendi sahası Euroborg’da oyunun mutlak hakimiydi.

Ev sahibi ekip henüz 20. dakikada öne geçti. Marco Rente, Jorg Schreuders’i gördü; o da soğukkanlılığını koruyup topu Thom van Bergen’e çıkardı. Forvet oyuncusu da sakin bir vuruşla fileleri buldu: 1-0.

Kısa süre sonra skoru 2-0’a taşıyan isim bizzat Schreuders oldu. Schreuders, Ryan Thomas’ın top kaybını değerlendirdi ve ceza sahası dışından ‘zayıf’ sol ayağıyla ağları havalandırdı.

Devre arasının ardından PEC Zwolle ilk kez gole yaklaştı. Gabriël Reiziger, sol kanattan gelen alçak ortayı aldı ve ayağını uzattı, ancak topun az farkla auta gittiğini gördü.

Sonuç olarak PEC Zwolle ikinci yarıda da varlık gösteremedi. FC Groningen, 68. dakikada skoru 3-0’a getirdi. Endirekt ve çalışılmış bir serbest vuruşta Tygo Land topu üst köşeye çaktı: 3-0.

Kısa süre sonra Van Bergen, gecedeki ikinci golüne de yaklaştı. FC Groningen’in forveti, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde buldu ancak sol ayağıyla hedefi tutturamadı.







