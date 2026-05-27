Peacock'ta Dünya Kupası: İspanyolca yayınlar, abonelik ücretleri, ücretsiz deneme süreleri, fırsatlar ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası'na geri sayım resmen son aşamasına girdi. Turnuvayı en yüksek enerji, tutku ve taktiksel zarafetle yaşamak isteyen ABD'deki futbol tutkunları için İspanyolca yayınlar en iyi seçenek.

NBCUniversal'ın İspanyolca spor bölümünün özel yayın platformu olan Peacock, tarihi 48 takımlı turnuva için en ideal adres. Telemundo Deportes ve Universo'dan eksiksiz yayın sunan Peacock, 11 Haziran'da Estadio Azteca'da başlayacak açılış maçı ile 19 Temmuz 2026'da MetLife Stadyumu'nda gerçekleşecek final maçına kadar 104 maçın tamamını İspanyolca olarak canlı yayınlayacak.

GOAL, Peacock'ta 2026 Dünya Kupası'nı izlemek için tam erişim rehberi sunuyor ve gerçek zamanlı abonelik maliyetlerini, aktif promosyon paketlerini, gizli fırsatları ve önemli teknik detayları ayrıntılı olarak ele alıyor.









Peacock Dünya Kupası Paketleri ve Abonelik Ücretleri

Peacock’un birinci sınıf arayüzü, tüm maçları tek bir dijital platformda bir araya getiriyor; bu sayede farklı gruplardaki maçları izlemek için ayrı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmayacak. NBCUniversal, platformunu üç farklı pakete ayırıyor; ancak futbolseverlerin kayıt olmadan önce küçük yazıları dikkatle okumaları gerekiyor:





Plan Kademesi Aylık Fiyat Yıllık Fiyat Canlı Dünya Kupası Maçlarını İçeriyor mu? En Uygun Peacock Select 7,99 $/ay 79,99 $/yıl ❌ HAYIR Bütçe TV/Bravo arşivi yakalama Peacock Premium Aylık 10,99 109,99 $/yıl EVET (Reklamlı) Turnuvanın tamamı canlı yayın Peacock Premium Plus Aylık 16,99 169,99 $/yıl EVET (Reklamsız VOD) Çevrimdışı indirmeler + 7/24 Canlı Yerel NBC

⚠️ İPUCU: "Select" Tuzağından Kaçının Peacock kısa süre önce uygun fiyatlı bir Peacock Select paketi (aylık 7,99 $) sundu. Cazip görünse de, bu paket tüm canlı spor ve turnuva yayınlarını kesinlikle kapsamıyor. 2026 Dünya Kupası'nı izlemek için temel giriş paketinizin Peacock Premium (aylık 10,99 $) olması gerekiyor.











Güncel Peacock Kampanyaları, Teklifleri ve Ücretsiz Deneme Süreleri

Peacock artık yeni kullanıcılar için kalıcı bir bağımsız ücretsiz deneme sunmasa da, Dünya Kupası aboneliğinizin maliyetini önemli ölçüde azaltmanızı sağlayan birkaç doğrulanmış akış promosyonu ve perakende ortaklığı bulunmaktadır:

Apple TV+ Akış Paketi: Eğlence hizmetlerinizi bir paket halinde almak istiyorsanız, resmi Apple TV+ ve Peacock Premium paketine aylık sadece 14,99 $ karşılığında abone olabilirsiniz. Bu, iki hizmeti ayrı ayrı satın almaya kıyasla aylık %33'lük büyük bir indirim sağlar.

Instacart Plus Ücretsiz Dahil Edilmesi: Instacart Plus'ın aktif aboneleri (aylık 9,99 $ veya yıllık 99 $), temel üyelik avantajı olarak Peacock Premium aboneliğini tamamen ücretsiz olarak otomatik olarak alırlar. Bu teslimat hizmetini zaten kullanıyorsanız, Instacart ayarlar menüsü üzerinden hesaplarınızı birbirine bağlayarak Dünya Kupası'nı izlemeye başlayabilirsiniz.

Walmart Plus Seçim Avantajı: Walmart+ üyeleri (aylık 12,95 $), sürekli yenilenen bir dijital akış avantajı elde eder. Üyeler, Peacock Premium veya Paramount+ Essential'ı etkinleştirmeyi seçebilir ve seçimlerini 90 günde bir değiştirebilir; bu, 11 Haziran'daki turnuva açılışından hemen önce Peacock'a geçmek için mükemmeldir.

"İptal" Tutma Teklifi: Yıllık aboneler için yaygın olarak kullanılan bir topluluk sırrı: hesap ayarlarına gidip yenileme süresi başlamadan hemen önce "Planı İptal Et" seçeneğine tıklayan kullanıcılar, genellikle yerelleştirilmiş otomatik bir tutma teklifi ile karşılaşır ve bu teklifle Peacock Premium'un tam bir yıllık ücreti, büyük bir indirimle 39,99$/yıl 'a düşer.

2026 Dünya Kupası Premium Yayın Özellikleri

Turnuvayı Peacock üzerinden izlemek, 30. yıl dönümü turnuvası için özel olarak tasarlanmış çeşitli kişiselleştirilmiş dijital özelliklerin kilidini açar:

Telemundo Deportes Master Audio: İkonik Andres Cantor liderliğindeki dünyaca ünlü maç anlatım ekibini, ev ses sistemleri için mükemmel şekilde mikslenmiş yüksek kaliteli stadyum ortam sesiyle birlikte deneyimleyin.

Interactive Gold Hub: Ekranınızda eşzamanlı maçlar için gerçek zamanlı istatistik entegrasyonu, canlı taktik dizilişleri, grup aşaması tablosu güncellemeleri ve anlık gol uyarılarını doğrudan görüntüleyin.

Catch-Up Fast Forward: Maçı geç mi açtınız? Peacock'un özel oynatıcısı, canlı yayına sorunsuz bir şekilde geçmeden önce kaçırdığınız her şeyi içeren otomatik, 5 dakikalık özet videosunu izlemenizi sağlar.

Hoy en el Mundial Studio Feeds: Ev sahibi şehirlerden canlı olarak yayınlanan 24 saat maç öncesi analizlerine, maç sonrası özet bölümlerine ve kapsamlı gece geç saatlerdeki taktik tartışma panellerine anında erişin.

Dünya Kupası için Peacock'u Kurma

Sisteminizi turnuvanın başlamasına hazır hale getirmek, tüm büyük akış donanımlarında (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV veya modern Akıllı TV'ler) iki dakikadan az sürer:

Hesabınızı Oluşturun/Giriş Yapın: Masaüstü veya mobil tarayıcınızda PeacockTV.com adresine gidin, Premium Pakete kaydolun ve ödeme ayarlarınızı tamamlayın. Uygulamayı İndirin: Televizyon konsolunuzda veya akış çubuğunuzda dijital App Store'u açın, "Peacock" araması yapın ve indir düğmesine tıklayın. Cihazınızı Bağlayın: Uygulamayı TV ekranınızda başlatın. Ekrana benzersiz bir aktivasyon kodu gelecektir. Şifrenizi manuel olarak girmeden anında giriş yapmak için ekran üzerindeki QR kodunu akıllı telefonunuzun kamerasıyla tarayın. Akış Profilinizi Ayarlayın: Spor bölümüne gidin ve "Futbol"u birincil ilgi alanı olarak işaretleyin, böylece 2026 FIFA Dünya Kupası açılış sayfasını doğrudan uygulamanızın ana sayfa düzenine sabitleyebilirsiniz.



