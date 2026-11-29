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Arjantin milli takımında Lionel Messi'nin mirasını kim devralacak? Bu basit bir soru değil. Çünkü Arjantin'in 10 numaralı formasını yeni dönemde kimin giyeceği, yalnızca Güney Amerika'da değil, Arjantin milli takımından birçok ismin öne çıktığı İtalya'da da tartışılıyor.

Şu anda Como'nun yaratıcı orta saha oyuncusu Nico Paz, Messi'nin ayrılmasıyla boşalacak bu simgesel numarayı devralmaya en güçlü adaylardan biri. Ancak Giampaolo Pazzini, Mediaset kanallarında ve Sport Mediaset'te farklı bir tercih dile getirdi: Arjantin'in 10 numarasının Inter kaptanı Lautaro Martinez'e verilmesini istiyor.

PAZZINI'NİN TERCİHİ: Fiorentina, Inter, Milan, Sampdoria ve Verona gibi takımlarda forma giyen eski forvet, Inter'in 10 numarasını ideal aday olarak göstermekle kalmadı, gerekçesini de açıkladı. Ona göre Interli santrforu seçmek, hem teknik açıdan hem de medya baskısı açısından ideal bir çözüm olabilir.

“Formayı Lautaro'ya verirdim. Çünkü Lautaro, Messi'den farklı bir oyuncu. 10 numaralı formayı giydiğinde kimse onu Messi'yle kıyaslamaya kalkışmaz.” dedi Pazzini.

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NEDEN NICO PAZ DEĞİL? Pazzini'nin farklı bir tercih istemesinin nedeni, Nico Paz gibi oyuncuların (ona göre Paz, ülkesinde aday olarak görülen bir diğer oyuncu Franco Mastantuono'dan daha önde) kalite bakımından bu formanın ağırlığını taşıyamayacağını düşünmesi değil. Oynadıkları rol ve sahadaki konumları nedeniyle Messi'yle hemen kıyaslanacaklarını ve bu baskının onları ezebileceğini düşünüyor.



“Nico Paz ve Mastantuono her zaman Messi'nin halefleri olarak görülecek. Açıkçası bunu hayal etmek gerçekten çok zor. Lautaro'nun seçilmesi iyi olur, çünkü böyle bir kıyaslamadan tamamen uzak kalır.” diyerek sözlerini tamamladı Pazzini.



Bu değerlendirme, yalnızca teknik kaliteyi değil, beklentilerin nasıl yönetileceğini de öne çıkarıyor. 10 numarayı, kendini kanıtlamış ve Messi'den farklı bir rolde oynayan Lautaro Martinez'e vermek, genç Arjantinli yeteneklerin bu büyük mirasın ağırlığı olmadan gelişmesini sağlayabilir. Messi de gençliğinde, Diego Armando Maradona'nın giydiği 10 numarayla kıyaslandığı dönemde bu baskıyı yaşamıştı.