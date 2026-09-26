Bunu Sky Sports bildirdi. Buna göre artık Reds de 24 yaşındaki oyuncuyu listesine alan kulüpler arasında yer alıyor. Daha önce Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın da ilgisi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Schade'nin Brentford ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Habere göre Schade'nin kulübü bu nedenle kanat oyuncusuyla iş birliğini uzatmak için ilk görüşmeleri şimdiden gerçekleştirdi. Hedef, Schade'nin Brentford'da uzun vadeli bir sözleşmeye imza atması.

Eski Freiburg oyuncusu, tıpkı takımı gibi yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı: Bees, Premier League'de beş maç sonunda hâlâ yenilgisiz; sahasında Tottenham ve Chelsea'yi mağlup etti, ayrıca üç beraberlik aldı. Böylece şu anda puan tablosunun dördüncü sırasında yer alıyorlar. Schade, Premier League'de şu ana kadar üç gol katkısı verdi.

Kevin Schade, Hollanda'ya karşı Uluslar Ligi maçında nasıl oynadı?

Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un ilk maçında Schade, perşembe günü Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynanan Uluslar Ligi karşılaşmasına ilk 11'de başlama şansı buldu. Sol kanatta görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi.

Potsdam doğumlu oyuncu ilk olarak Babelsberg'de oynadı ve 2018'de Energie Cottbus altyapısından SC Freiburg'a transfer oldu; çıkışını da burada yaptı. Brentford daha sonra 2023'te o dönem 21 yaşında olan oyuncu için 25 milyon euro ödedi. Premier League'de toplam 107 maçta 24 gol ve sekiz asist üretti. Almanya A Milli Takımı formasıyla şu ana kadar altı kez oynadı, ancak skor katkısı yapamadı. Pazar günü Schade ve Almanya Milli Takımı'nı Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı iç saha maçı bekliyor.