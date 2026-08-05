Pazarlama stratejisi mi, ayrılık sinyali mi? Vinicius, Instagram'daki tüm fotoğraflarını sildi

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kulübünün gelecek sezonun ardından sona erecek sözleşmesini yenilemek için iyileştirilmiş bir teklif sunduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasından saatler sonra tuhaf bir adım attı.

Real Madrid ile sözleşmesinde bir yılı kalan ve bu yaz Arsenal'in kendisini kadrosuna katmaya yönelik büyük ilgisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın geleceğini belirsizlik sarmaya devam ediyor.

Uzun aylar boyunca oyuncu ile Real Madrid, sözleşme yenilemeye ilişkin bir anlaşmaya varamadı ve önemli bir dönemece gelindi. Vinicius bu noktada iki seçenek arasında kaldı: ya sözleşmeyi yenileyecek ya da gelecek sezonun ardından bedelsiz kaybedilmemesi için bu yaz ayrılacak.

Çarşamba günü Vinicius'un menajeri Michael Yormark, sözleşme yenileme konusunda Real Madrid ile görüşmek üzere Madrid'e geldi ve kulübün iyileştirilmiş bir teklif sunduğuna dair haberler ortaya çıktı.

Bunun ardından saatler sonra Vinicius, "Instagram" hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi; oyuncu bu platformda yaklaşık 64 milyon takipçiye sahip.

Oyuncunun özellikle Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'yla sahalardaki serüvenini belgeleyen tüm fotoğraflarını neden sildiği açıklanmadı, ancak bu tuhaf adım pek çok soruyu beraberinde getirdi.

Yönetim kurulu ile oyuncunun, Vinicius'un Real Madrid'de kalması konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışmak amacıyla önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor.

Vinicius'un maaş ve imaj haklarıyla ilgili talepleri, müzakereleri kulübün istediğinden daha da uzatıyor.

Bu esnada Arsenal, kendisiyle anlaşmayı çoktan hayal ediyor; hatta oyuncular bizzat kendi kulüplerinden transferin son durumu hakkında bilgi istediler.

Bu yoğun müzakereler ortasında Vinicius, profil fotoğrafı, paylaşımları ve öne çıkan anları da dahil olmak üzere hesabındaki her şeyi silmeye karar verdi.

Bu beklenmedik adım, uzun süredir beklenen sözleşme yenilemesini duyurmaya yönelik bir pazarlama stratejisinin parçası olmasını uman Real Madrid taraftarlarını endişelendiriyor.