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Bart DHanis
Çeviri:

"Pazar günü Wout Weghorst'u birdenbire çok sempatik ve cana yakın buldum"

Excelsior - FC Twente
Excelsior
FC Twente
Eredivisie

Hugo Borst, Het Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında pazar günü "bir kereliğine Wout Weghorst'a sinirlenmediğini" söyledi.

Weghorst, pazar öğleden sonra hafta sonunun yıldızı oldu. FC Twente'nin forveti, takımının Excelsior'u 9-0 yendiği maçta tam dört gol attı.

Bu gollerden ikisi çok güzeldi ancak özellikle ikinci golü çerçevelenecek cinstendi. Hollanda millî takımının oyuncusu, topu orta saha çizgisi civarında aldı, topukla pas verdi ve ileride topu yeniden aldı. Bir topuk pası daha verdikten sonra Sondre Orjasaeter ile verkaça girdi ve sol ayağıyla uzak köşeye sert bir şut çekti.

Borst sözlerine, "İtiraf etmeliyim ki hızlı bir kontra atağı muhteşem biçimde tamamlayan o golü 23 kez yeniden izledim. Wout'u eleştiren biri olarak gördüklerimi yanlış anlamış olmayı umuyorsunuz. Çünkü bazı şeylerin gerçek olması mümkün değil" diyerek başladı.

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Gazeteci, "O gol bir mucizeydi. Elbette Tanrı'dan gelen bir mucize değildi (çünkü Tanrı zaten yok), ama Wout'un Yaratıcısına teşekkür etmesini bekliyorduk" diye devam etti.

Borst, Weghorst'un golünü izlemekten keyif aldı. "Aman Tanrım, ne olağanüstü bir gol! Yüzünde hemen EO'yu andıran o sevinç belirdi ve bu kez buna sinirlenmedim. Lionel Messi'yle ilgili sahneler de dahil, bütün tuhaf hareketleri o anda aklıma gelmedi."

Borst yazısını, "Belki de bütün o saçmalıklar hiç yaşanmamıştı. Ya da etkileri silinmişti. Wout'u bir anda çok sevimli ve iyi biri olarak gördüm" sözleriyle noktaladı.

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