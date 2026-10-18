24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Çeviri:

Paylaşımı neden sildi? Tebas, Real'den özür dilemesi istenen Yüksek Spor Konseyi'yle alay etti

Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
İspanya
Portekiz

Mourinho ile bir anlaşma var mı?

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid televizyon kanalının iletişim yöntemleri ile Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in izlediği propaganda yöntemleri arasında yaptığı karşılaştırmanın yol açtığı tartışmanın ardından kendisini savunmayı sürdürdü.

Tebas, kendisinden açıklamalarını geri çekmesini ve Real Madrid kulübünden özür dilemesini isteyen İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'e yanıt verdi.

X platformunda paylaştığı yeni bir gönderide Tebas, karşılaştırmasının yalnızca propaganda yöntemleriyle sınırlı olduğu, Nazi ideolojisini ya da Real Madrid taraftarlarını kapsamadığı konusunda ısrar etti.

Duruşunu desteklemek için de iletişim yöntemlerini analiz etmek veya eleştirmek amacıyla Goebbels figürüne başvuran gazete yazıları, başyazılar ve siyasi yetkililere ait açıklamalardan örnekler derledi.

Tebas yanıtında şunları söyledi: "Mourinho ile sizin özür konusunu aynı anda gündeme getirmeniz ne büyük bir tesadüf, değil mi? Bu olsa olsa üstün bir telepatiyle ilgili olabilir."

Tebas'ın, söz konusu gönderiyi "X" ağındaki hesabında paylaşmasından bir saatten fazla bir süre sonra sildiği belirtiliyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin