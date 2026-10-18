İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid televizyon kanalının iletişim yöntemleri ile Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in izlediği propaganda yöntemleri arasında yaptığı karşılaştırmanın yol açtığı tartışmanın ardından kendisini savunmayı sürdürdü.

Tebas, kendisinden açıklamalarını geri çekmesini ve Real Madrid kulübünden özür dilemesini isteyen İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'e yanıt verdi.

X platformunda paylaştığı yeni bir gönderide Tebas, karşılaştırmasının yalnızca propaganda yöntemleriyle sınırlı olduğu, Nazi ideolojisini ya da Real Madrid taraftarlarını kapsamadığı konusunda ısrar etti.

Duruşunu desteklemek için de iletişim yöntemlerini analiz etmek veya eleştirmek amacıyla Goebbels figürüne başvuran gazete yazıları, başyazılar ve siyasi yetkililere ait açıklamalardan örnekler derledi.

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Tebas yanıtında şunları söyledi: "Mourinho ile sizin özür konusunu aynı anda gündeme getirmeniz ne büyük bir tesadüf, değil mi? Bu olsa olsa üstün bir telepatiyle ilgili olabilir."

Tebas'ın, söz konusu gönderiyi "X" ağındaki hesabında paylaşmasından bir saatten fazla bir süre sonra sildiği belirtiliyor.