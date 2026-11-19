Milan'ın Sırp savunmacısı Pavlovic, İtalya'daki deneyiminden takım arkadaşlarına kadar birçok konuda konuştu.

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Sırp savunmacı Strahinja Pavlovic, Sırbistan yapımı SS Calcio podcast'ine konuk oldu. Milan savunmacısı, İtalya'daki deneyimini birçok yönüyle anlatırken Milan'da geçirdiği yıllardan eğlenceli anekdotlar da paylaştı. İşte açıklamaları:

Allegri ile geçirdiği yıl:

"Allegri ile çalışmak benim için çok faydalı oldu. İtalya'ya geldiğimden beri en büyük gelişimi onun yönetiminde kaydettim. Bir savunmacı olarak hızım, gücüm ve topla ileri çıkma becerim iyi. İleri atılıp gol de atabiliyorum ama taktik yönü her zaman eksik kaldığım bir alandı. Partizan'da A takıma çıktığımda yalnızca temel bilgileri öğrenmiştim. İtalyanların futbola bakışına göre biraz gerideydim çünkü onların oyuncuları bazı kavramları çok küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlıyor."

Karşılaştığı en güçlü rakipler?

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"Fiziksel açıdan en zorlu mücadele, şüphesiz Romelu Lukaku'ya karşıydı. Marcus Thuram da öyle: Güçlü, hızlı ve ayağında topla çok becerikli. Lautaro'ya karşıysa ceza sahası içinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Ona yakın durmazsan golü atar. Ona alan bırakamazsın."

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Diego Moreira ile ilişkisi:

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"Almami'nin (Partizan'ın eski oyuncularından, editörün notu) oğlu olduğunu bile bilmiyordum. Harika bir çocuk, gerçekten çok iyi biri. Birkaç kelime Sırpça biliyor. Babasıyla bir antrenmanda tanıştım. Elbette Partizan'dan konuştuk. Onu görmek çok güzeldi; Sırbistan'da oynadığı dönemden hatırlıyorum. Moreira'yla sık sık şakalaşıp kariyerimizin sonunda Partizan'da en az bir sezon birlikte oynamamız gerektiğini söylüyorum. Benim ondan üç yaş büyük olduğumu, dolayısıyla birlikte oraya dönebilmemiz için onun küçük bir fedakârlık yapması gerekeceğini hatırlatıyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Grubumuzda harika bir atmosfer var. Milan'da olmak gerçek bir mutluluk."

Conceiçao hakkında:

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"Conceiçao Nutella'yı yasakladı ve o zamandan beri yememize izin verilmedi (gülüyor, editörün notu). O... İyi bir adam, onu seviyorum ama Hitler tarzı yöntemleri vardı. Bir maç için deplasmana gittiğimizde otelde ayrılırdık; oyuncular kendi aralarında olur, diğer herkes dışarıda kalırdı. Antrenmanda dizlik ve dirseklik zorunluydu. Hava sıfırın altında da olsa 35 derece de olsa takılmaları gerekirdi. Bir maçtan üç gün önce bazı futbolcular saat 23.00'e kadar bir konsere gitmişti... Ona rapor veren yardımcıları, isterseniz casusları deyin, vardı. Öyle büyük bir olay çıkardı ki sonraki maçta o beş altı oyuncudan hiçbirinin sahaya çıkmasına izin verilmedi."

Pavlovic, Conceiçao'nun Milan teknik direktörlüğüne yeni atandığı döneme ilişkin bir anekdot daha anlattı: "İlk toplantıya 40 dakika geç kaldı. Bütün oyuncular ve yönetim onu bekliyordu, o ise ofisindeydi. Sadece herkese kimin sözünün geçtiğini göstermek istiyordu. Bunu bilerek yaptı (gülüyor, editörün notu)."